中国工商银行多哈分行成为中东首家人民币业务清算行

路透北京11月4日 - 中国央行周二宣布，决定授权中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)多哈分行担任多哈人民币业务清算行。这亦确认了路透稍早的报导。

这是中国央行首次在中东地区选定人民币清算行，也是中国工商银行继担任新加坡、卢森堡人民币清算行之后再次获得中国央行授权的境外人民币清算行资格。

“中国工商银行多哈分行成为多哈人民币业务清算行，将进一步完善工行全球化、跨时区的人民币清算网络，对扩大人民币在中东地区的跨境使用发挥积极促进作用。”工行发布的新闻稿称。

工行新闻稿显示，该行是最早在中东地区设立营业机构的中资银行，也是目前在中东地区机构数量最多、业务规模最大的中资银行。目前，工行已在卡塔尔、阿联酋、沙特、科威特等国家设立五家营业机构。

近年来，随着中卡两国在经贸、能源等领域的合作不断拓展和深化，工行多哈分行积极拓展离岸人民币业务，形成了包括人民币汇兑、人民币单证/保函业务、人民币存款、人民币贸易融资、境外贷款、离岸市场大额存款证发行、离岸市场资金拆借、人民币结售汇等人民币产品和服务体系。

中国央行周一刚与卡塔尔中央银行签署规模为350亿元人民币/208亿里亚尔的双边本币互换协议，互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。双方并签署了在多哈建立人民币清算安排的合作备忘录，将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到卡塔尔，初期投资额度为300亿元人民币，之后将确定多哈人民币业务清算行。

央行当时新闻稿并表示，上述安排标志着中卡两国金融合作迈出新步伐，有利于中卡两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边贸易、投资便利化，维护区域金融稳定。(完)

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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