中国证监会责令工行整改第三方存管业务 因其银证转账曾出现异常

路透上海4月1日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)因1月初发生大规模的银证转账异常，近日被中国证监会责令限期整改其第三方存管业务。

中国证监会周二晚在其官网发布行政监管措施决定书称，1月5日上午，工商银行第三方存管系统出现异常，影响90家证券公司的54,709名客户、共计48.8亿元人民币的银证转账操作，造成部分投资者无法资金转账，无法完成三方存管签约以及变更银行结算账户等操作。

证监会指出，事发后，工商银行未将全部“银转证”交易当日冲正数据发送给证券公司，导致九家证券公司出现客户资金账户汇总余额虚增共计1,237万元的情况。

《决定书》指出，上述行为违反了《客户交易结算资金管理办法》相关规定。证监会要求工行在4月30日前予以改正，完善技术系统，规范应急处理，杜绝此类问题再次发生；并要求工行在5月10日前提交书面报告，证监会将组织检查验收。

中国工商银行在其2014年年报中披露，该行第三方存管客户数、资金量连续五年保持市场第一，不过年报未披露相关细节。

根据《客户交易结算资金管理办法》第34条，对于存管银行或其分支机构、结算银行未能对客户交易结算资金划拨进行有效监督的情况，证监会可责令其限期改正，或给予通报批评、公开批评，单处或者并处警告、三万元以下罚款；情节严重的，取消从事证券交易结算资金存管业务资格。

工商银行A股周二收报4.86元，近一月上涨6.1%。(完)

(发稿 吕雯瑾／林琦；审校 林高丽)

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