工银租赁计划到2016年底飞机交付数量超300架-高管

路透北京8月15日 - 中国国内最大飞机租赁公司--工银租赁(ICBC Financial Leasing Co.)一名高管表示，公司目前实际交付飞机数量为185架，目标是到2016年底交付飞机数量超过300架。

在国有银行支持的飞机租赁公司在国内航空业日益大显身手之际，工银租赁希望打入目前仍由全球性企业主导的市场。根据飞机制造商波音(BA.N)的数据，未来20年，预计将有价值7,800亿美元的大约6,000架新飞机交付。

工银租赁主管航空金融事业部的董事总经理姜波在给路透的电子邮件中表示，“中国租赁公司发展迅速，未来发展潜力巨大。”工银租赁有工商银行(601398.SS)的支持，而中国银行(601988.SS)等国有行则是其他租赁公司背后的支持者。

姜波表示，工银租赁拥有和管理的飞机总数为384架，三年前的飞机数量仅60架。该公司在中国国家主席习近平7月访问巴西之际与巴西航空工业公司(Embraer)(EMBR3.SA)签署了11亿美元协议，购买E190-E2飞机。

姜波说，总体而言，当前国内新增业务的80%以上都被中国租赁公司取得，而五年前中国租赁公司的市场份额几乎为零。以工银租赁为例，目前航空业务拥有境内客户17家，而境外客户已达34家。

根据行业咨询公司Ascend，到2018年，中国租赁公司在国内市场的份额将达到55%，去年为38%。

惠誉分析师Illya Ivashkov表示，“中国公司已显示出大举打入这一市场的能力，有些公司已经有了可观的订单。”(完)

(编译 王颖；审校 艾茂林)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。