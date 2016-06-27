中国工商银行达成首笔人民币对南非兰特即期交易

路透北京6月27日 - 以资产计中国最大的商业银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)周一称，该行顺利获得首批人民币对南非兰特直接交易做市商资格，并在市场开盘后即达成了首笔人民币对南非兰特即期交易。

工行新闻稿称，人民币对南非兰特直接交易是中国外汇交易中心挂牌的首个非洲货币直接交易币种；两个币种的直接交易可以有效降低交易汇兑成本、简化操作手续，也有利于促进中国与南非之间的双边贸易和投资便利化，推动人民币的跨境使用。

中国外汇交易中心此前称，经央行授权，自2016年6月20日起银行间外汇市场将开展人民币对南非兰特直接交易，包括即期、远期和掉期询价交易。（完）