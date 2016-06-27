中国工商银行达成首笔人民币对南非兰特即期交易

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月27日 - 以资产计中国最大的商业银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)周一称，该行顺利获得首批人民币对南非兰特直接交易做市商资格，并在市场开盘后即达成了首笔人民币对南非兰特即期交易。
工行新闻稿称，人民币对南非兰特直接交易是中国外汇交易中心挂牌的首个非洲货币直接交易币种；两个币种的直接交易可以有效降低交易汇兑成本、简化操作手续，也有利于促进中国与南非之间的双边贸易和投资便利化，推动人民币的跨境使用。
中国外汇交易中心此前称，经央行授权，自2016年6月20日起银行间外汇市场将开展人民币对南非兰特直接交易，包括即期、远期和掉期询价交易。（完）
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。