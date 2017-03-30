工商银行风险可控 预计今年资产质量将好于去年--高层

路透北京3月30日 - 以资产计中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)董事长易会满周四称，针对脱实向虚及跨行业等风险问题，工行的风险是可控的。去年工行不良贷款新增额逐季减少，余额和比例在少增；拨备覆盖率在去年四季度有小幅回升，预计今年资产质量好于去年。

他是在工行2016年度业绩发布会上做出上述表态的。他并称，工行的逾期贷款率等先行指标出现了积极变化，预计今年工行拨备覆盖率将逐步企稳回升。

“工行的拨备是充足的，跟全球同类大银行拨备相比较高。今年准备用650亿拨备资源处理近2,000亿不良，以根本改观信贷资产质量。”他称。

工行行长谷澍亦表示，工行去年投向个人按揭贷款和消费贷款的比重占总贷款的三分之一。去年个人住房贷款新增7,000亿，三四线的比例超过50%，今年将在个人消费贷款及住房贷款继续满足合理需求。

工行周四公布的业绩显示，去年净利按年增长0.4%；去年末该行不良贷款率为1.62%，较2015年末的1.5%上升0.12个百分点。去年末拨备覆盖率为136.69%，2015年末则为156.34%。（完）