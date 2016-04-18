中国海航将收购英国外币兑换运营商ICE

路透伦敦4月15日 - 中国海航集团和英国外币兑换运营商International Currency Exchange (ICE)周五称，海航已达成协议收购ICE。这是中国企业向亚洲以外地区扩张业务的背景下，对欧洲投资热潮中的最新收购案。

海航未透露交易条款。这家跻身《财富》世界500强的中国企业周一才提出以15亿美元全现金方式收购瑞士航空服务商Gategroup控股GATE.L。

ICE创立于1973年，总部位于伦敦，是全球最大的零售货币兑换运营商之一，其网络遍布19个国家，在70座机场和其他许多地点设有逾350家分支和办事处。

海航是由Lenlyn Holdings Limited手中，买下汇兑年交易额超过10亿英镑(14亿美元)的ICE。

ICE将成为海航旅游旗下一员，海航旅游是海航集团发展最迅速的部门之一，业务涵盖航空、酒店、旅游、金融、互联网等多重业务领域。(完)