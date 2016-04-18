中国海航将收购英国外币兑换运营商ICE

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透伦敦4月15日 - 中国海航集团和英国外币兑换运营商International Currency Exchange (ICE)周五称，海航已达成协议收购ICE。这是中国企业向亚洲以外地区扩张业务的背景下，对欧洲投资热潮中的最新收购案。
海航未透露交易条款。这家跻身《财富》世界500强的中国企业周一才提出以15亿美元全现金方式收购瑞士航空服务商Gategroup控股GATE.L。
ICE创立于1973年，总部位于伦敦，是全球最大的零售货币兑换运营商之一，其网络遍布19个国家，在70座机场和其他许多地点设有逾350家分支和办事处。
海航是由Lenlyn Holdings Limited手中，买下汇兑年交易额超过10亿英镑(14亿美元)的ICE。
ICE将成为海航旅游旗下一员，海航旅游是海航集团发展最迅速的部门之一，业务涵盖航空、酒店、旅游、金融、互联网等多重业务领域。(完)
(编译 张若琪 审校 白云)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。