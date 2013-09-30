人行与冰岛续签双边本币互换协议

中国3月原油进口量创下纪录 超越美国成为头号原油进口国
路透北京4月13日 - 周四公布的海关数据显示，3月份中国原油进口量飙升至近920万桶/日的纪录高位，远超预期，并且超越美国的原油进口量。中国独立炼厂加快原油进口是原因之一。
路透北京9月30日 - 中国央行周一表示，与冰岛续签双边本币互换协议，互换规模不变。
中国央行网站刊发新闻稿称，2013年9月，中国人民银行与冰岛中央银行续签了双边本币互换协议，互换规模仍为35亿元人民币/660亿冰岛克朗，有效期三年，经双方同意可以展期。
自2008年末以来至今，中国已与21个国家及地区分别签署了货币互换协议，以进一步加快人民币国际化进程。（完）
(发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月13日 - 中国股市沪综指周四小幅收升。分析师指出，近两日大盘出现反复拉锯，波动较大。雄安概念股昨日出现较大回调后，今日再度走强，粤港澳湾区板块亦表现突出，但近期经济数据密集公布，市场对下半年经济和通胀预期分歧较大，短期市场氛围偏谨慎。
路透北京4月13日 - 中国互联网公司百度同意收购美国计算机视觉初创公司xPerception，以增强人工智能方面的实力。收购金额没有披露。