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中国财经 | 2013年 9月 30日 星期一 17:41 BJT

人行与冰岛续签双边本币互换协议

路透北京9月30日 - 中国央行周一表示，与冰岛续签双边本币互换协议，互换规模不变。

中国央行网站刊发新闻稿称，2013年9月，中国人民银行与冰岛中央银行续签了双边本币互换协议，互换规模仍为35亿元人民币/660亿冰岛克朗，有效期三年，经双方同意可以展期。

自2008年末以来至今，中国已与21个国家及地区分别签署了货币互换协议，以进一步加快人民币国际化进程。（完）

(发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)

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