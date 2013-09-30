人行与冰岛续签双边本币互换协议

中国央行网站刊发新闻稿称，2013年9月，中国人民银行与冰岛中央银行续签了双边本币互换协议，互换规模仍为35亿元人民币/660亿冰岛克朗，有效期三年，经双方同意可以展期。

自2008年末以来至今，中国已与21个国家及地区分别签署了货币互换协议，以进一步加快人民币国际化进程。（完）