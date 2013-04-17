冰岛女总理携夫人访华让中国同性恋人群看到希望

2013年4月15日，冰岛总理西于尔扎多蒂在北京人民大会堂与中国国务院总理李克强举行会谈。 REUTERS/Yohsuke Mizuno/Pool

路透北京4月17日 - 冰岛女总理西于尔扎多蒂（Johanna Sigurdardottir）携同性夫人本周访问中国，这在中国的同性恋人群中引发憧憬。他们期望，广泛媒体报道或许成为国内对同性恋态度更开放的第一步。

在中国，同性恋并不违法。不过，尽管同性恋在中国古代文学中并不少见，这一话题基本仍属禁忌。

同性恋活动人士表示，冰岛总理携夫人访华，为同性恋话题提供了通过电视和官方媒体进入寻常生活的难得机会。

中国中央电视台一档晚间新闻节目播出了西于尔扎多蒂对中方友好接待她和夫人表示感谢的画面，还播出了她与夫人莱奥斯多提尔（Jonina Leosdottir）站在一起的图片，这几乎是史无前例的。

“这次访问为中国制造了一个难题，”广州的同性恋权益倡导者阿强说道。“所有人都在关注官方媒体会如何报道，他们至少得承认这件事（访问）正在发生。”

许多同性恋网友称，对于《人民日报》等媒体关于西于尔扎多蒂为期五天访问的报道，他们感到意外。

“刚看一新闻标题为‘冰岛女总理将携夫人访华’，我顿时凌乱了，还以为编辑搞错了呢，”昵称为“K-ong-Y-ang”的网友在新浪微博称。

有人认为，冰岛总理的这次访问，有望成为同性婚姻获得认可这一漫长之路上迈出的第一步。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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