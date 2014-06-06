监管部门大力推进资管行业创新发展 将放宽准入条件--报载

路透上海6月6日 - 中国证券报周五引述消息人士称，近期监管部门将《关于大力推进资产管理行业创新发展的若干意见（征求意见稿）》下发到基金公司等资管机构。征求意见稿提出要放宽准入，构建开放、包容、多元的资产管理体系。

消息人士透露，征求意见稿鼓励各类金融机构和专业人士在符合条件前提下申请资产管理牌照，探索建立公募与私募相互区分又相互融通的资管业务牌照体系。在行业较为关心的基金公司“一参一控”政策方面，征求意见稿提出要实现“控股无上限、参股可灵活”。

到目前为止，基金行业还没有出现过因经营不善而退出的案例，但消息人士表示，征求意见稿提出要建立公开透明、进退有序的牌照管理体系，今后将完善牌照退出机制，一些已有牌照但不展业的资管机构，将对其限期整改甚至吊销牌照，并鼓励部分经营不善的机构采用市场化并购方式退出。

对此，业内人士认为，这一政策符合行业发展的方向。随着牌照放开和公司数量增加，一些公司有可能出现经营不善的情形，而且基金牌照的含金量下降，退出需求可能出现。

征求意见稿还鼓励构建激励灵活、约束有效的治理机制。一是股权激励方面，有望发布资产管理行业员工持股指引，支持管理层、投研人员及其他业务骨干持股或享有股东分红权；二是组织形式方面，将探索以公司制、有限合伙形式等多样化的基金形式。

三是人才培养方面，鼓励团队投资管理模式的应用，在充分披露与公平交易前提下，允许公募、专户基金经理兼任。

此外，基金产品注册制有望全面实施，并建立市场化的退出机制。基金产品的注册审查将与监管执法联动，违规失信机构会被限制注册申请新产品。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。