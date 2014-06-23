《信报》：李克强的7.5%延伸解读

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
6月23日评论
李克强的7.5%延伸解读 /习广思
中国国务院总理李克强上周访问英国时称，中国政府保证经济增长下限不越过7.5%，并“诚实地”承诺中国经济不会硬着陆，有关言论随即被市场延伸解读，认为中国已将经济增长目标提高，要不是当前经济增速异常乐观，就是有筹码在手，随时加码“微刺激”措施。李克强离开英国后，随即在希腊提到今年以来中国经济运行总体平稳，首季度经济增长7.4%，处于合理区间。今年确定了GDP增长7.5%左右、城镇新增就业1000万人以上、CPI涨幅3.5%左右等主要目标，认为只要有利于支撑比较充分的就业，经济增长比7.5%高一点、低一点都是可以的。
李克强第二次谈7.5%，似是淡化在英国时的言论，姑勿论会否加码“微刺激”措施，7.5%这个数字及硬着陆的确极受市场关注。Bernstein Global Wealth Management 投资顾问机构的高级分析员Michael Parker早前发表报告指出，中国经济仍以略低于7.5%的增速扩张，“虽然数字可能不符合实际，但又能假到什么程度呢？当围绕一个经济体到底是会硬着陆还是软着陆的辩论持续了30个月，答案到底是什么其实应该心里有数，如果都3年了还说不清到底是什么情况，那就是一次软着陆吧。”
事实上，如果仅观察能源需求这个指标，中国经济可能保留了更多上升的可能性。Michael Parker列出主要大国的人均能源消费量，中国的指标还远远落后。
报告还指出，中国将需要把人均能源消费量提高到至少欧洲的水平，才能算得上是一个完全的发达国家。也即是说，由2.1升到3.1至4的人均能源消费量还有至少50%增长空间。报告说，中国仍处于转型到服务型经济体的过程，更显得其人均能源消费和人均钢铁存量处于偏低水平。以上仅仅是对工业领域而言，很多分析员已认定有过度杠杆的银行业又怎样呢？Bernstein的判断与Westpac银行全球市场策略主管Rob Rennie早前一份报告意见一致，认为财政压力还不至于导致一次崩溃。显示了Westpac银行追踪企业债券息差和波动性在内多项指标的财政压力指数，指出虽然财经媒体花费大量时间来描绘中国的“雷曼时刻”，但该行认为风险是被过分吹捧（overblown）。
注：以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。