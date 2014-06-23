《信报》：李克强的7.5%延伸解读

6月23日评论

李克强的7.5%延伸解读 /习广思

中国国务院总理李克强上周访问英国时称，中国政府保证经济增长下限不越过7.5%，并“诚实地”承诺中国经济不会硬着陆，有关言论随即被市场延伸解读，认为中国已将经济增长目标提高，要不是当前经济增速异常乐观，就是有筹码在手，随时加码“微刺激”措施。李克强离开英国后，随即在希腊提到今年以来中国经济运行总体平稳，首季度经济增长7.4%，处于合理区间。今年确定了GDP增长7.5%左右、城镇新增就业1000万人以上、CPI涨幅3.5%左右等主要目标，认为只要有利于支撑比较充分的就业，经济增长比7.5%高一点、低一点都是可以的。

李克强第二次谈7.5%，似是淡化在英国时的言论，姑勿论会否加码“微刺激”措施，7.5%这个数字及硬着陆的确极受市场关注。Bernstein Global Wealth Management 投资顾问机构的高级分析员Michael Parker早前发表报告指出，中国经济仍以略低于7.5%的增速扩张，“虽然数字可能不符合实际，但又能假到什么程度呢？当围绕一个经济体到底是会硬着陆还是软着陆的辩论持续了30个月，答案到底是什么其实应该心里有数，如果都3年了还说不清到底是什么情况，那就是一次软着陆吧。”

事实上，如果仅观察能源需求这个指标，中国经济可能保留了更多上升的可能性。Michael Parker列出主要大国的人均能源消费量，中国的指标还远远落后。

报告还指出，中国将需要把人均能源消费量提高到至少欧洲的水平，才能算得上是一个完全的发达国家。也即是说，由2.1升到3.1至4的人均能源消费量还有至少50%增长空间。报告说，中国仍处于转型到服务型经济体的过程，更显得其人均能源消费和人均钢铁存量处于偏低水平。以上仅仅是对工业领域而言，很多分析员已认定有过度杠杆的银行业又怎样呢？Bernstein的判断与Westpac银行全球市场策略主管Rob Rennie早前一份报告意见一致，认为财政压力还不至于导致一次崩溃。显示了Westpac银行追踪企业债券息差和波动性在内多项指标的财政压力指数，指出虽然财经媒体花费大量时间来描绘中国的“雷曼时刻”，但该行认为风险是被过分吹捧（overblown）。

注：以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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