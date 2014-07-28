截止去年底粮食仓容总量超3亿吨--国家粮食局长

路透北京7月27日 - 中国国家粮食局局长任正晓周日称，截至2013年底，中国拥有遍布城乡的各类粮食仓储企业1.9万个，仓容总量超过3亿吨，比新中国成立之初增长了100倍。

中国政府网援引他在纪念“四无粮仓”创建60周年座谈会上的话称，粮食仓储设施布局不断优化改善，基本形成了以大连北良港、广东新沙港、上海民生港、浙江舟山等粮食物流基地为枢纽，以各级粮食中心库为节点，以遍布全国的粮食收纳库为基础的现代粮食仓储物流体系。

任正晓表示，上世纪60年代以前的落后仓型已全部退出历史舞台，高大平房仓、浅园仓、立筒仓等现代化仓型占全部仓房的60%以上，粮仓仓型实现了升级换代。所有仓房中，78%装备了机械通风系统，57%装备了计算机粮情测控系统，41%装备了环流熏蒸系统，粮仓功能更加完备，仓储物流作业机械化程度明显提高。

今年是“四无粮仓”创建60周年。以浙江余杭粮食干部职工为代表的新中国第一代粮食人，1954年创建出无虫、无霉、无鼠、无雀的“四无粮仓”。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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