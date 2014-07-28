中国1-6月工业企业利润增速加快至11.4% 汽车及电子等行业拉动

路透北京7月27日 - 中国国家统计局周日公布，1-6月，全国规模以上工业企业实现利润总额28,649.8亿元人民币，同比增长11.4%，增速比1-5月提高1.6个百分点，主要受汽车制造业、计算机通信和电子设备制造业等行业拉动。

其中6月规模以上工业企业实现利润5,880.8亿元，同比增长17.9%，增速比5月提高9个百分点。前六月，规模以上工业企业实现主营活动利润26,722亿元，同比增长10.8%，增速比1-5月提高1.7个百分点。

国家统计局工业司何平解读称，6月利润增长加快的主要原因是销售增长加快、成本有所下降，加上少数行业拉动作用明显，去年同期基数也偏低。

“尽管6月份利润增速有所加快，但上半年工业利润总体仍处于平稳增长状态，新增利润集中于少数行业的状况未明显改变，制约企业效益向好的因素依然存在。”何平称。

数据显示，6月，计算机通信和其他电子设备制造业利润同比增长37.4%，增速比5月提高32.2个百分点；有色金属冶炼和压延加工业因去年同期利润较低，利润同比增长59.4%，5月则为下降3%；专用设备制造业利润同比增长10.2%，5月则为下降9%。

当月石油加工炼焦和核燃料加工业由去年同期亏损5.8亿元，转为盈利49.8亿元；石油和天然气开采业利润同比增长12.5%，增速比5月加快10.2个百分点。以上五个行业影响利润增速比5月加快5.2个百分点。

1-6月，在41个工业大类行业中，35个行业利润总额同比增长，一个行业持平，五个行业下降，其中增幅居前的行业包括：石油加工、炼焦和核燃料加工业增长1.2倍，汽车制造业增长29.1%，电气机械和器材制造业增长25.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长24.1%，电力、热力生产和供应业增长24.1%。

统计局称，1-6月规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总额7,613.5亿元，同比增长5.6%；股份制企业利润总额增长10.8%；外商及港澳台商投资企业利润增长15.3%；私营企业利润增长13.5%。

1-6月，采矿业实现利润总额3,400.5亿元，同比下降14.6%；制造业实现利润23,010.8亿元，增长15.6%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2,238.5亿元，增长22.3%。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

月度 14年1 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 13年1-1 1-11月 1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 1-6月

-6月 2月

百分 11.4 9.8 10.0 10.1 9.4 12.2 13.2 13.7 13.5 12.8 11.1 11.1

比

(完)

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(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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