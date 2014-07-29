政治局会议：保持宏观政策连续性稳定性 更注重定向调控

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京7月29日 - 周二召开的中国中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控。
中国中央电视台引述会议内容称，要有效实施一些兼顾当前和长远的政策措施，加快深化改革开放，着力推动结构调整，妥善防范化解风险，努力实现全年经济社会发展预期目标。
“我国发展必须保持一定速度，不然很多问题难以解决。”会议称。
会议要求，要发挥好财政金融资源效力，加大对实体经济支持力度，优化财政金融资源配置，提高财经资金使用效益，积极拓宽实体经济融资渠道。要积极扩大有效投资，发挥好投资的关键作用，进一步释放民间投资潜力，着力提高投资质量和效益。
要努力扩大消费需求，发挥好消费的基础作用，完善消费政策，不断释放消费潜力。要努力稳定对外贸易，落实完善促进外贸发展政策，坚持积极有效利用外资，有力推动出口升级和贸易平衡发展。要加快推进经济结构调整，落实国家新型城镇化规划。
会议称，坚持把改革放在重中之重位置，围绕稳增长、调结构、惠民生、防风险，加快推进改革，激发市场内在动力和活力。要加大产权保护力度，加紧深化投资体制改革，增大简政放权的含金量，尽快放开自然垄断行业的竞争性业务，加快服务业有序开放，放宽制造业准入限制。
会议并决定，今年10月在北京召开中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议。
此外，央视并报导，中共中央今日上午在中南海召开党外人士座谈会。国家主席习近平指出，今年以来，经济运行保持在合理区间。但也要看到，中国经济运行正面临着一些困难，特别是出现了一些可能引发经济下行和风险增大的边际变化。
他强调，必须审时度势，全面把握和准确判断国内国际经济形势变化，坚持底线思维，做好应对各种新挑战的准备。要把转方式、调结构放在更加突出的位置。（完）
(发稿 谢衡/李然; 审校 林高丽)
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