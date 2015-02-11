国务院常务会议：提高产品和服务标准 促进经济提质增效升级

路透北京2月11日 - 中国国务院总理李克强周三主持常务会议称，推动中国经济迈向中高端水平，提高产品和服务标准是关键，推进标准化工作改革措施，促进经济提质增效升级。

政府网刊登的会议新闻稿并显示，会议确定四大举措来完善标准管理，其中包括完善标准化法规制度以及全面清理和修订现行标准等。

“必须深化改革，优化标准体系，完善标准管理，着力改变目前一些方面存在的标准管理“软”、标准体系“乱”和标准水平“低”的状况，促进提升产品和服务竞争力，激发市场活力，推进经济提质增效升级。”会议称。

会议并指出，开展标准实施效果评价，让标准成为对质量的“硬约束”，全面清理和修订现行国家、行业、地方标准，整合现行各级强制性标准，逐步缩减推荐性标准。

允许企业自主制定实施产品和服务标准，提高标准国际化水平，进一步放宽外资企业参与中国标准制定工作，以有效的市场竞争促进标准上水平。

此外，在加强土地管理和保护方面，会议认为，管好用好土地对经济社会发展至关重要，要严格落实耕地保护责任，强化土地出让收支等管理。

“同时加大对存量土地的盘活力度，推动重大项目落地和重大工程建设。”会议提到，用科学、严格、有效的土地管理，为稳增长、调结构、惠民生提供支撑。

今年1月公布的中央“一号文件”强调，稳定农村土地承包关系并保持长久不变，在严格耕地保护前提下赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能；引导和规范农村集体经营性建设用地入市。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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