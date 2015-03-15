中国存在个案性金融风险 能守住不发生系统性风险底线--总理

路透北京3月15日 - 中国总理李克强周日表示，中国的确存在着个案性的金融风险，但是完全可以守住不发生系统性、区域性金融风险。中国银行业不良贷款率略有上升，但在世界上仍处于比较低水平。

他在周日两会结束后举行的发布会上称，中国允许个案金融风险发生，会按照市场原则清算以防止道德风险，这是为了防止道德风险，也增强人们的风险意识。

他指出，因为中国经济还处于合理区间，且储蓄率比较高，地方政府性债务70%以上是投资性的，是有收益的,而且正在规范债务平台，堵后门、开正门。就银行来说，资本充足率较高，拨备覆盖面也较广。

“今年我们就要出台存款保险制度，而且要进一步发展多层次的资本市场，降低企业的资金杠杆率，也可以使金融更好地为实体经济服务。”李克强称。

截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。