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中国财经 | 2014年 10月 21日 星期二 08:00 BJT

中国北车签257亿元重大合同 相当于2013年度营收的26%

路透北京10月20日 - 中国铁路及轨道交通设备制造商--中国北车股份有限公司601299.SS6199.HK周一发布公告称，近日签订了若干项重大合同，合计金额约为人民币257.20亿人民币，合同总金额约占本公司2013年度营业收入的26.45%。

公告称，公司控股子公司长春轨道客车股份有限公司、本公司全资子公司唐山轨道客车有限责任公司分别与中国铁路总公司下属各路局签订了高速动车组销售合同，总金额约为人民币248.76亿元。

公告并显示，公司全资子公司齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司、大连齐车轨道交通装备有限责任公司、西安轨道交通装备有限责任公司、中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司、济南轨道交通装备有限责任公司分别与中国铁路总公司签订了各型货车销售合同，总金额约为人民币8.44亿元。

中国北车周一收报6.09元，过去一个月累计上涨17.85%。

欲了解公告详情，进一步点选 here （完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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