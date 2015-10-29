五中全会公报：十三五要保持中高速增长 创新和完善调控方式

路透北京10月29日 - 备受关注的中国中共十八届五中全会周四闭幕，审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。会议提出全面建成小康社会新的目标要求，经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献明显加大，产业迈向中高端水平等。

中国官方媒体发布的会议公报称，要创新和完善调控方式，在区间调控基础上加大定向调控力度，减少政府对价格形成的干预，全面放开竞争性领域商品和服务价格。

“到2020年全面建成小康社会，是党确定的‘两个一百年’奋斗目标的第一个百年奋斗目标。‘十三五’时期是全面建成小康社会决胜阶段，‘十三五’规划必须紧紧围绕实现这个奋斗目标来制定，”会议称。

会议指出，必须把创新摆在国家发展全局的核心位置；促进人口均衡发展，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动。

同时，要形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带，实施“互联网+”行动计划，发展分享经济；发展更高层次的开放型经济，提高中国在全球经济治理中的制度性话语权；农业现代化取得明显进展，现行标准下农村贫困人口实现脱贫、贫困县全部摘帽。

会议审议并通过了中共中央纪检委关于令计划、周本顺、杨栋梁、朱明国、王敏、陈川平、仇和、杨卫泽、潘逸阳、余远辉严重违纪问题的审查报告，确认中央政治局之前作出的给予他们开除党籍的处分。（完）