五中全会公报：十三五要保持中高速增长 创新和完善调控方式

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透北京10月29日 - 备受关注的中国中共十八届五中全会周四闭幕，审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。会议提出全面建成小康社会新的目标要求，经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献明显加大，产业迈向中高端水平等。
中国官方媒体发布的会议公报称，要创新和完善调控方式，在区间调控基础上加大定向调控力度，减少政府对价格形成的干预，全面放开竞争性领域商品和服务价格。
“到2020年全面建成小康社会，是党确定的‘两个一百年’奋斗目标的第一个百年奋斗目标。‘十三五’时期是全面建成小康社会决胜阶段，‘十三五’规划必须紧紧围绕实现这个奋斗目标来制定，”会议称。
会议指出，必须把创新摆在国家发展全局的核心位置；促进人口均衡发展，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动。
同时，要形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带，实施“互联网+”行动计划，发展分享经济；发展更高层次的开放型经济，提高中国在全球经济治理中的制度性话语权；农业现代化取得明显进展，现行标准下农村贫困人口实现脱贫、贫困县全部摘帽。
会议审议并通过了中共中央纪检委关于令计划、周本顺、杨栋梁、朱明国、王敏、陈川平、仇和、杨卫泽、潘逸阳、余远辉严重违纪问题的审查报告，确认中央政治局之前作出的给予他们开除党籍的处分。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。