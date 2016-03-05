中国2016年主要预期目标及八大重点工作--政府工作报告

路透北京3月5日 - 中国国务院总理李克强周六在全国人大会议上作2016年政府工作报告，提出今年发展的主要预期目标，以及宏观调控、供给侧改革、深挖内需、三农、对外开放、环境、民生、政府自身建设这八个方面的重点工作。

**2016年发展主要预期指标**

国内生产总值增长6.5-7%，居民消费价格涨幅3%左右，城镇新增就业1000万人以上，城镇登记失业率4.5%以内，进出口回稳向好，国际收支基本平衡，居民收入增长和经济增长基本同步。单位国内生产总值能耗下降3.4%以上，主要污染物排放继续减少。

**2016年主要任务**

（一）稳定和完善宏观经济政策，保持经济运行在合理区间。

宏观调控还有创新手段和政策储备，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强区间调控、定向调控、相机调控，统筹运用财政、货币政策和产业、投资、价格等政策工具，采取结构性改革尤其是供给侧结构性改革举措。

积极的财政政策要加大力度。今年拟安排财政赤字2.18万亿元，比去年增加5600亿元，赤字率提高到3%。其中，中央财政赤字1.4万亿元，地方财政赤字7800亿元。安排地方专项债券4000亿元，继续发行地方政府置换债券。

适度扩大财政赤字，主要用于减税降费：一是5月1日起全面实施营改增；二是取消违规设立的政府性基金，停征和归并一批政府性基金；三是将18项行政事业性收费的免征范围，从小微企业扩大到所有企业和个人。

加快财税体制改革，合理确定增值税中央和地方分享比例。把适合作为地方收入的税种下划给地方，在税政管理权限方面给地方适当放权。进一步压缩中央专项转移支付规模，今年一般性转移支付规模增长12.2%。全面推开资源税从价计征改革。

建立规范的地方政府举债融资机制，对财政实力强、债务风险较低的，按法定程序适当增加债务限额。

稳健的货币政策要灵活适度。今年广义货币M2预期增长13%左右，社会融资规模余额增长13%左右。要统筹运用公开市场操作、利率、准备金率、再贷款等各类货币政策工具，保持流动性合理充裕。

深化金融体制改革，加快改革完善现代金融监管体制，深化利率市场化改革。继续完善人民币汇率市场化形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。加强全口径外债宏观审慎管理。

深化国有商业银行和开发性、政策性金融机构改革，发展民营银行，启动投贷联动试点。促进多层次资本市场健康发展，提高直接融资比重。适时启动“深港通”。建立巨灾保险制度。规范发展互联网金融。

（二）加强供给侧结构性改革，增强持续增长动力。

推动简政放权、放管结合，继续大力削减行政审批事项，注重解决放权不同步、不协调、不到位问题，对下放的审批事项，要让地方能接得住、管得好。

开展证照分离试点。全面公布地方政府权力和责任清单，在部分地区试行市场准入负面清单制度。对行政事业性收费、政府定价或指导价经营服务性收费、政府性基金、国家职业资格，实行目录清单管理。深化价格改革。

着力实施创新驱动发展战略，落实企业研发费用加计扣除，完善高新技术企业、科技企业孵化器等税收优惠政策。加快将国家自主创新示范区试点政策推广到全国。打造众创、众包、众扶、众筹平台，建设一批“双创”示范基地。加强知识产权保护和运用。

重点抓好钢铁、煤炭等困难行业去产能。严格控制新增产能，坚决淘汰落后产能，有序退出过剩产能。采取兼并重组、债务重组或破产清算等措施，积极稳妥处置“僵尸企业”；中央财政安排1,000亿元专项奖补资金，重点用于职工分流安置。

提升消费品品质，促进制造业升级，深入推进“中国制造+互联网”，建设若干国家级制造业创新平台，实施一批智能制造示范项目。落实加速折旧政策。启动新一轮国家服务业综合改革试点。建设一批光网城市，推进5万个行政村通光纤。

推动国有企业特别是中央企业结构调整，创新发展一批，重组整合一批，清理退出一批。推进股权多元化改革，开展落实企业董事会职权、市场化选聘经营者、员工持股等试点。加快改组组建国有资本投资、运营公司。以管资本为主推进国有资产监管机构职能转变，防止国有资产流失，实现国有资产保值增值。

大幅放宽电力、电信、交通、天然气、市政公用等领域市场准入，鼓励民营企业扩大投资、参与国有企业改革。在项目核准、融资服务、财税政策、土地使用等方面一视同仁。

（三）深挖国内需求潜力，开拓发展更大空间。

适应消费升级趋势，支持发展养老、健康、家政、教育培训、文化体育等服务消费。壮大网络信息、智能家居、个性时尚等新兴消费。鼓励线上线下互动，完善物流配送网络，活跃二手车市场，加快建设城市停车场和新能源汽车充电设施。

在全国开展消费金融公司试点，鼓励金融机构创新消费信贷产品。降低部分消费品进口关税，增设免税店。落实带薪休假制度，加强旅游交通、景区景点、自驾车营地等设施建设。

国内有效投资仍有很大空间。今年要启动一批“十三五”规划重大项目。完成铁路投资8000亿元以上、公路投资1.65万亿元，再开工20项重大水利工程，建设水电核电、特高压输电等重大项目。中央预算内投资增加到5000亿元。

推动地方融资平台转型改制进行市场化融资，探索基础设施等资产证券化，扩大债券融资规模。完善政府和社会资本合作模式，用好1,800亿元引导基金。

深入推进新型城镇化，加快农业转移人口市民化，深化户籍制度改革，建立健全“人地钱”挂钩政策。扩大新型城镇化综合试点范围。居住证具有很高的含金量，要加快覆盖未落户的城镇常住人口。开工建设城市地下综合管廊2,000公里以上。

今年棚户区住房改造600万套，提高棚改货币化安置比例。完善支持居民住房合理消费的税收、信贷政策，住房刚性需求和改善性需求，因城施策化解房地产库存。建立租购并举的住房制度，把符合条件的外来人口逐步纳入公租房供应范围。

深入推进“一带一路”建设，落实京津冀协同发展规划纲要，加快长江经济带发展。制定实施西部大开发“十三五”规划，实施新一轮东北地区等老工业基地振兴战略，出台促进中部地区崛起新十年规划。

（四）加快发展现代农业，促进农民持续增收。

加快农业结构调整，引导农民适应市场需求调整种养结构，适当调减玉米种植面积。积极稳妥推进玉米收储制度改革。要多措并举消化粮食库存，大力支持农产品精深加工，延伸农业产业链条；制定新一轮退耕还林还草方案，今年退耕还林还草1,500万亩。

完善对家庭农场、专业大户、农民合作社等新型经营主体的扶持政策，鼓励农户依法自愿有偿流转承包地，开展土地股份合作、联合或土地托管。深化农村集体产权、农垦、集体林权、国有林场、农田水利、供销社等改革。

全面完成永久基本农田划定并实行特殊保护，新增高效节水灌溉面积2,000万亩。探索耕地轮作休耕制度试点。加强农业科技创新与推广。建立全国农业信贷担保体系，完善农业保险制度。

加大农村基础设施建设力度，新建改建农村公路20万公里。抓紧新一轮农村电网改造升级。今年要完成1000万以上农村贫困人口脱贫任务，其中易地搬迁脱贫200万人以上。中央财政扶贫资金增长43.4%。

（五）推进新一轮高水平对外开放，着力实现合作共赢。

紮实推进“一带一路”建设。推进边境经济合作区、跨境经济合作区、境外经贸合作区建设。扩大国际产能合作，实施一批重大示范项目。设立人民币海外合作基金，用好双边产能合作基金。

多措并举遏制进出口下滑势头。优化出口退税率结构，确保及时足额退税，加短期出口信用保险规模，实现成套设备出口融资保险应保尽保。扩大跨境电子商务试点，支持企业建设一批出口产品“海外仓”。开展服务贸易创新发展试点，增加服务外包示范城市。

进一步整合优化海关特殊监管区域，促进加工贸易向中西部地区转移、向产业链中高端延伸。全面推广国际贸易“单一窗口”。降低出口商品查验率。实施更加积极的进口政策。

继续放宽投资准入，扩大服务业和一般制造业开放，简化外商投资企业设立程序。引导外资更多投向中西部地区。扩大自贸试验区试点。加快实施自由贸易区战略。加快中日韩自贸区等谈判，推进中美、中欧投资协定谈判。

（六）加大环境治理力度，推动绿色发展取得新突破。

重拳治理大气雾霾和水污染。今年化学需氧量、氨氮排放量要分别下降2%，二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度继续下降。着力抓好减少燃煤排放和机动车排放。加强煤炭清洁高效利用，提高清洁能源比重。在重点区域实行大气污染联防联控。

大力发展节能环保产业。支持推广节能环保先进技术装备，加大建筑节能改造力度。停止天然林商业性采伐，实行新一轮草原生态保护补助奖励政策。

（七）切实保障改善民生，加强社会建设。

实施更加积极的就业政策，鼓励以创业带动就业。今年高校毕业生将高达765万人，要落实好就业促进计划和创业引领计划；用好失业保险基金结余，增加稳就业资金规模，做好企业下岗职工再就业工作。

今年要实现大病保险全覆盖，中央财政安排城乡医疗救助补助资金160亿元，增长9.6%。整合城乡居民基本医保制度，财政补助由每人每年380元提高到420元。加快推进基本医保全国联网和异地就医结算。扩大公立医院综合改革试点城市范围

继续提高退休人员基本养老金标准。制定划转部分国有资本充实社保基金办法。

对贫困家庭学生率先免除普通高中学杂费。落实提高乡村教师待遇政策。加快推进远程教育。继续扩大重点高校面向贫困地区农村招生规模。

（八）加强政府自身建设，提高施政能力和服务水平。

重任千钧惟担当。面对异常艰巨复杂的改革发展任务，各级政府要深入贯彻落实新发展理念，把全面建成小康社会使命扛在肩上，把万家忧乐放在心头，建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府。（完）

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