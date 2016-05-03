中国官员首次担任国际能源署署长的特别顾问

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透北京5月3日 - 国际能源署将任命中国国家能源局油气司副司长杨雷担任该署署长比罗尔（Fatih Birol）的特别顾问，这是中国官员首次担任此职务。
杨雷对路透称，他将在未来几周里开始为期两年的任期，工作地点为巴黎。
比罗尔3月宣布，中国和国际能源署达成协议，在北京建立一个能源合作中心。杨雷表示，他的第一个重要任务将是帮助建立该中心。
比罗尔曾表示，该中心将对广泛双边项目充当保护伞，专注于数据透明、能源效率和清洁能源技术。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。