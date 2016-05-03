中国官员首次担任国际能源署署长的特别顾问

路透北京5月3日 - 国际能源署将任命中国国家能源局油气司副司长杨雷担任该署署长比罗尔（Fatih Birol）的特别顾问，这是中国官员首次担任此职务。

杨雷对路透称，他将在未来几周里开始为期两年的任期，工作地点为巴黎。

比罗尔3月宣布，中国和国际能源署达成协议，在北京建立一个能源合作中心。杨雷表示，他的第一个重要任务将是帮助建立该中心。

比罗尔曾表示，该中心将对广泛双边项目充当保护伞，专注于数据透明、能源效率和清洁能源技术。（完）