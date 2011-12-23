中国明年严打非法放贷等新型黑恶犯罪--高检

中国加强对银行等机构检查 严厉打击外汇违法违规--外管局官员
路透北京2月6日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。
路透北京12月23日电---中国最高检察院表示,明年将依法严厉打击非法放贷、暴力讨债、"地下出警"等新型黑恶犯罪活动,积极参与整顿和规范市场经济秩序工作,保障经济平稳较快发展.
新华社周四晚间报导,明年检察机关将及时调整工作重心,与有关部门密切配合,依法打击金融诈骗、合同诈骗、电信诈骗、伪造银行卡、逃税骗税、涉军造假、传销等犯罪活动,深入开展整治非法集资问题专项行动.
"明年将深入推进打黑除恶专项斗争,依法严厉打击垄断经营、强揽工程、破坏经济秩序和涉足民生领域、强占各类市场的黑恶势力,插手基层民主选举、欺压百姓的农村黑恶势力." 最高检有关负责人称.
此外,要严肃查办和积极预防经济建设重点领域和环节的职务犯罪.依法查办发生在国家重点投资领域、资金密集型行业以及土地使用权出让、矿产资源开发、国有产权交易、政府采购中的贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守犯罪.继续深化治理商业贿赂工作,推进工程建设领域突出问题专项治理.
要平等保护各种所有制经济合法权益.重视保障和促进非公有制经济健康发展,重视平等保护中外投资者合法权益;强化知识产权司法保护,加大打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品犯罪的力度,加强对知识产权案件的诉讼监督.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月6日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。