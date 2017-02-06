中国检察机关将严惩非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪--新华

中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京2月5日 - 中国最高人民检察院近日表示，全国检察机关将严惩非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，并将加大对证券期货领域新型犯罪打击力度，依法惩治操纵市场、内幕交易、虚假披露等犯罪。
新华社周日援引最高检表述称，要把防范金融风险放在更加重要位置，严惩非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪以及洗钱、地下钱庄、网络传销等犯罪，积极参与互联网金融风险专项整治。
最高检还指出，检察机关将依法打击房地产领域合同诈骗、偷逃税款、骗取贷款等犯罪，坚决查办土地批租、动拆迁、招投标等环节职务犯罪，促进加强房地产市场监管和整顿。
据介绍，去年检察机关参与互联网金融风险专项整治和非法集资风险专项整治，北京、云南等地检察机关依法办理“e租宝”“泛亚”等重大非法集资案，山东检察机关依法办理徐翔等人操纵证券市场案。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。