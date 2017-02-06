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中国财经 | 2017年 2月 6日 星期一 08:16 BJT

中国检察机关将严惩非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪--新华

路透北京2月5日 - 中国最高人民检察院近日表示，全国检察机关将严惩非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，并将加大对证券期货领域新型犯罪打击力度，依法惩治操纵市场、内幕交易、虚假披露等犯罪。

新华社周日援引最高检表述称，要把防范金融风险放在更加重要位置，严惩非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪以及洗钱、地下钱庄、网络传销等犯罪，积极参与互联网金融风险专项整治。

最高检还指出，检察机关将依法打击房地产领域合同诈骗、偷逃税款、骗取贷款等犯罪，坚决查办土地批租、动拆迁、招投标等环节职务犯罪，促进加强房地产市场监管和整顿。

据介绍，去年检察机关参与互联网金融风险专项整治和非法集资风险专项整治，北京、云南等地检察机关依法办理“e租宝”“泛亚”等重大非法集资案，山东检察机关依法办理徐翔等人操纵证券市场案。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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