季节因素料致中国2月进出口温和回落 预测分歧较大

* 公布内容: 中国2014年2月进出口

* 公布时间: 3月8日（周六）

--调查结果:

指标 2月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) 6.8 负8.5~13.0 10.6 21.8 22

进口(%) 8.0 2.0~21.4 10.0 -15.2 21

贸易顺差(亿美元) 145 -490~195 318.6 152.5 21

--数据要点：

最新路透调查中值显示，2月份进出口同比增幅料较1月份温和回落，贸易顺差规模也将缩窄，主要受春节因素令当月工作日减少影响。

调查反馈数字同时显示，市场对于进口增长相对乐观（2.0%-21.4%），但出口数据的预期横跨正负区间（-8.5%~13.0%），这也使顺差的预测正负区间拉阔（-490~195亿美元）。

兴业银行研究报告指出，根据历年头两个月工作日情况作出的出口环比增幅预测值，与实际出口环比增长数字存在偏差。经过考察历年1月份和2月份的出口偏差，发现两个月的出口偏差存在明显负相关关系，且绝大部分时间符号相反。

报告并结合节后货运量、主要国际航线舱位利用率、波罗的海干散货指数（BDI）等数据，预计出口同比落在-1.0~2.0%区间内，进口同比落在6.0~9.0%区间内，顺差预计落在50~90亿美元区间内。

农历春节后人民币兑美元汇率出现大幅回落，市场主流观点认为是央行有意为之以打击短期套利资金，但亦有观点认为当月贸易出现较大幅度回落、资金明显回撤是导致汇率贬值的原因。

“人民币即期汇率大跌和新增外汇占款规模收窄是一个硬币的两个方面，人民币汇率走弱理应与外汇流入资金的减少相伴生。”招商证券研究报告指出。（完）

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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