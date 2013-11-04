TCL与IMAX联手打造高端私人家庭影院系统

路透北京11月1日(记者 Matthew Miller) - 大屏幕制造商IMAX Corp IMX.TO与深圳TCL集团旗下TCL多媒体科技控股有限公司签署合约，双方将分别出资50%成立合资公司“TCL-IMAX娱乐有限公司”，在中国生产高端私人家庭影院，让中国观众有机会在私人家庭影院欣赏好莱坞大片。中国是IMAX公司在全球的第二大市场。

一套家庭影院的价格至少要25万美元。IMAX首席执行官理查德·格尔福特(RichardGelfond)表示，该合资公司的目标人群为香港、俄罗斯以及中东的富有业主，但主要目标是中国。

格尔福特周五对路透表示：“中国目前是我们在世界上的第二大市场，也是我们增长最快的市场。我们在中国市场方面花费了很多时间。”

IMAX有16%的营收来自中国，目前在中国有131个IMAX屏幕。

如同其他全球品牌一样，IMAX看好中国富豪人群对奢侈品和独特体验的消费能力。这种能力也有助于路易威登(LVMH.PA)、Tiffany & Co. (TIF.N)等零售商的销售。

凯捷咨询公司(Capgemini)和加拿大皇家银行财富管理部门联合进行的最新财富调查显示，中国百万富翁的人数去年增加逾14%，达到643,000人。中国现在已成为全球第四大高净值人群的所在地。

IMAX和TCL多媒体科技控股有限公司首席财务官EdmondChen均未对2015年投产后家庭影院的销售前景作出预测。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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