IMF第一副总裁警告中国必须迅速解决企业债问题

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海6月11日 - 国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿周六表示，中国必须迅速采取行动解决日益攀升的企业债务问题，这是对中国经济担忧的一大来源。
利普顿在深圳对经济学者演讲时警告，企业负债是中国经济的一个“主要断层线”。
根据提供给路透的讲稿，利普顿称，“今天的企业债问题可能成为明天的系统性债务问题。系统性债务问题可能导致经济增长大幅减速或银行业危机，或者两个问题都出现。”
2015年中国经济增长创下25年来最慢，并一直面临债务上升和产能过剩问题。
上周中国人民银行在年中工作报告中警告，政府推动降低债务水平和产能过剩的措施可能增加债券违约风险，使企业更加难以融资。
利普顿称，中国企业债约为GDP的145%，是一个很高的水平。他特别指出国企问题，根据IMF估算，中国国企占企业债务的约55%，但只占经济产出的22%。
参考其他国家的经验，他指出中国需要同时解决债权人和债务人的问题，企业和银行业的管理问题都要解决。
“如果要避免信贷增长、负债和企业重组的重复循环，中国需要吸取的一个教训就是改善企业管理，”他说。(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。