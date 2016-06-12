IMF第一副总裁警告中国必须迅速解决企业债问题

路透上海6月11日 - 国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿周六表示，中国必须迅速采取行动解决日益攀升的企业债务问题，这是对中国经济担忧的一大来源。

利普顿在深圳对经济学者演讲时警告，企业负债是中国经济的一个“主要断层线”。

根据提供给路透的讲稿，利普顿称，“今天的企业债问题可能成为明天的系统性债务问题。系统性债务问题可能导致经济增长大幅减速或银行业危机，或者两个问题都出现。”

2015年中国经济增长创下25年来最慢，并一直面临债务上升和产能过剩问题。

上周中国人民银行在年中工作报告中警告，政府推动降低债务水平和产能过剩的措施可能增加债券违约风险，使企业更加难以融资。

利普顿称，中国企业债约为GDP的145%，是一个很高的水平。他特别指出国企问题，根据IMF估算，中国国企占企业债务的约55%，但只占经济产出的22%。

参考其他国家的经验，他指出中国需要同时解决债权人和债务人的问题，企业和银行业的管理问题都要解决。

“如果要避免信贷增长、负债和企业重组的重复循环，中国需要吸取的一个教训就是改善企业管理，”他说。(完)