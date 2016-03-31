中国须更加清晰地向市场传达外汇政策--IMF总裁拉加德

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透巴黎3月31日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，中国需要确保就有关重要政策进行清晰的沟通，包括外汇政策，因为该国对全球经济的影响越来越大。
一些国家批评中国向金融市场传递的信息不够清晰，加剧了去年和今年初的市场震荡。
“由于中国现在在全球增长中发挥着巨大作用，而且是重要的参与者，因此绝对需要与所有人、包括市场人士进行明确的沟通，特别是有关其外汇政策，”拉加德在记者会上表示。
拉加德在法国财政部一场有关国际金融架构的研讨会上指出，国际资本流动摇摆所造成的风险正在上升，这使得改善金融安全网以帮助有需要的国家变得更加重要。
中国央行行长周小川表示，扩大使用IMF特别提款权(SDR)可能是一个办法，可以从报告SDR储备开始，有可能会发行SDR计价债券。
周小川表示，SDR可成为国际金融系统中的一股稳定力量，扩大使用SDR或许没有那么困难。
这次研讨会旨在为有关全球金融架构的讨论做准备。中国现为20国集团(G20)主席国，9月份将举行G20峰会。(完)
(编译 徐文焰/孙国玉；审校 张涛)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)