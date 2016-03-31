中国须更加清晰地向市场传达外汇政策--IMF总裁拉加德

路透巴黎3月31日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，中国需要确保就有关重要政策进行清晰的沟通，包括外汇政策，因为该国对全球经济的影响越来越大。

一些国家批评中国向金融市场传递的信息不够清晰，加剧了去年和今年初的市场震荡。

“由于中国现在在全球增长中发挥着巨大作用，而且是重要的参与者，因此绝对需要与所有人、包括市场人士进行明确的沟通，特别是有关其外汇政策，”拉加德在记者会上表示。

拉加德在法国财政部一场有关国际金融架构的研讨会上指出，国际资本流动摇摆所造成的风险正在上升，这使得改善金融安全网以帮助有需要的国家变得更加重要。

中国央行行长周小川表示，扩大使用IMF特别提款权(SDR)可能是一个办法，可以从报告SDR储备开始，有可能会发行SDR计价债券。

周小川表示，SDR可成为国际金融系统中的一股稳定力量，扩大使用SDR或许没有那么困难。

这次研讨会旨在为有关全球金融架构的讨论做准备。中国现为20国集团(G20)主席国，9月份将举行G20峰会。(完)