焦点：美国称人民币纳入IMF货币篮子还不够格 中国仍需努力

2010年9月19日在北京拍到的人民币现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透旧金山3月31日 - 美国财长雅各布·卢周二表示，美国认为中国人民币还不符合纳入国际货币基金组织(IMF)货币篮子的标准。

人民币若纳入该货币篮子，将提升中国的全球地位，并促使更多央行持有人民币。

目前IMF货币篮子包括美元、日圆、欧元和英镑。IMF今年将检视其货币篮子的构成情况。

IMF官员要求在国际贸易中广泛应用且可以自由兑换的货币才可纳入货币篮子。雅各布·卢称，中国还要付出更多努力。

“尽管人民币要进一步自由化和改革才能符合这一标准，我们希望加速完成这些必要的改革进程，”雅各布·卢在北加州亚洲协会(Asia Society Northern California)发表讲话时表示。

人民币已经成为全球第五大贸易结算货币，中国政府今年在创造人民币资本项目自由兑换所需的基础条件方面几乎每周都有进展。

雅各布·卢在访问北京同中国官员会晤后返回国内，重申美国认为中国似乎已经停止通过干预打压人民币汇率的行为。

但他表示，当要求人民币升值的市场压力增大时，才能真正考验出中国是否真的转变了政策。

他希望中国在干预市场方面继续保持克制。

雅各布·卢的讲话涉及贸易、监管和国际金融等广泛话题。他还警告中国不要封堵外国技术，称这样可能损害美中关系。

雅各布·卢表示，如果由中国牵头成立的开发银行能够与现有机构互补，并采用较高的治理标准，美国政府乐见其成。

中国近几周已说服美国的几个欧洲盟国成为亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)的创始会员国，表明中国的地位正在提高。

美国政府希望亚投行与世界银行和亚洲开发银行等现有机构合作，这样就可能促使亚投行采用现行标准。

“北京会谈让我受到鼓舞，中国领导人明确表示要坚持高标准且欢迎合作，”雅各布·卢称。(完)

(编译 李爽/郑茵/许娜；审校 张涛/王兴亚)

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