（更正）焦点：IMF若纳入人民币 预示中国将减少冒险慎推重大改革

因译文有误，小标上方倒数第二段人名改为“Otaviano/Canuto”，非“Caribbean/countries”

路透上海/纽约11月30日 - 如果国际货币基金组织(IMF)周一同意把人民币加入其储备货币篮子，则值得为其点赞。这将是逾30年来最大的一次调整。

外界普遍预期，IMF将承认人民币是全球主要储备货币，与美元、欧元、日圆和英镑并列。通过此举，IMF成员国将认可中国经济改革者的努力，并希望以此促动中国发生新的改变。

但中国政策圈内部人士以及国际决策者认为，改革可能不会保持最近几个月那种迅猛的势头。此外，中国消息人士暗示，把人民币纳入IMF货币篮子，将使经济保守派处于更有利的位置，抵制开展进一步的重大改革，就像中国加入世界贸易组织(WTO)之后的那段时期。

对于那些押注全球储备货币地位将提振人民币的人来说，改革步伐放缓带来了影响。人民币兑美元今年以来贬值了将近3%，可能创出2005年汇改以来的最大年度跌幅。

IMF如果把人民币纳入货币篮子，将消除一项关键的激励因素--增强民族自豪感。以前改革者利用这个因素来促使保守者支持改革。

但更重要的是，中国政府担心经济不稳，可能无法实施令人民币更自由跨境流动的更积极改革。

参与政策讨论的消息人士表示，中国政府正迅速失去进行更多资本流动试验的兴趣。鉴于该问题的敏感性，消息人士拒绝具名。

中国股市夏季大跌逾40%之后，监管机构已经出台举措，令资金更难离开中国，以因应人民币卖压，而且在境内和离岸外汇市场大力干预。很多人将中国股市暴跌归咎于外资做空。不仅是保守派，就连更多的自由派经济学家都呼吁暂停改革。

“我们控制金融风险的能力还有待改善，”颇具影响力的智库--中国国际经济交流中心的一位高级经济分析师说。

“任何急于完全开放资本账户的尝试都不利于控制金融风险...我们一定要非常谨慎。”

国际货币基金组织(IMF)执委会可能批准将人民币纳入特别提款权(SDR)篮子。IMF报告和IMF总裁拉加德已经表态支持人民币“入篮”，美国亦表示不反对。

一些分析师预计，加入SDR篮子，将使人民币需求增加逾6,000亿美元。

中国媒体预测，人民币加入SDR将吸引价值逾一万亿(兆)元人民币(1,560亿美元)的外资进入中国债市。上述预估都基于假设中国将来进一步放开资本账户。

“人民币(将被)纳入，因此改革派力量得以继续占据上风；现在对于党内保守派而言已没有退路，”一位来自发达经济体、要求匿名的IMF决策者表示。

IMF执行董事会中代表巴西及其他拉美和加勒比海国家的董事Otaviano Canuto表示，将人民币入篮视为中国改革的目标无疑是“本末倒置”。

“我们的期望是人民币最终入篮是进程中的一步...(改革进程)正在推进和实施，因为这是中国经济发展的组成部分，”他说。

**“为何冒更大风险？”**

中国已经采取措施大力推动人民币国际化，包括与其他国家建立货币互换，因此可以以人民币结算两国间的贸易；并且中国已经表示将推进金融改革。中国还放宽了人民币交易波动区间，利率市场化进程今年也取得长足进展。

但是，中国的政策顾问们在外资开放程度这一问题上经常意见分歧，有时候还会公开表达不同意见。虽然鲜有人反对整体改革原则，但许多国内政策顾问--包括一些在其他方面支持经济自由化的人士--警告称，突然放开对跨境资本流动的限制，有可能导致不稳定。

他们在中国国有银行以及其他低效行业中拥有一批无声的拥趸，后者担心，资本项目进一步放开将使其面对国际竞争，进而可能被淘汰出局。

外资进入中国金融市场的渠道依然受到严格限制，近来中国监管机构对原本旨在方便人民币流向海外的一些政策进行了反向调整。

“(中国的)改革派阵营一直在促进‘人民币入篮’，部分原因在于其享有的国际声望，特别是考虑到在这方面能与日本相匹敌，”经济学家史剑道在中国褐皮书中表示。

“假如IMF已经承认了人民币国际化货币的身份...那么现在又能以什么理由来推动改革向前？”史剑道说，“你为什么愿意承担更多风险？”

一些人将人民币入篮与2001年中国加入WTO相提并论，当时中国的改革人士将入世谈判作为推动国企改革的动力；但在加入WTO之后不久，此事便被搁置一旁。

中国与加入WTO时所作的承诺渐行渐远，外界将其归因于2003年时中国改革派总理朱熔基的退休。当前主导改革的是中国央行行长周小川，他现年67岁，已经超过了共产党高级官员普遍的退休年龄。周小川曾表示2015年将实现人民币资本项目可兑换。

“原先的措辞是‘加快’人民币资本项目可兑换，如今则是‘有序实现人民币资本项目可兑换’，”中国社科院一接近政策讨论情况的经济学家称。他还表示，中国其实很清楚在其他地方--特别是日本，资本账户自由化因带来“严重危机”而备受批评。

“最重要的是要处理好国内的问题；我们经不起再一次的股灾。”(完)