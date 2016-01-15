IMF敦促中国就人民币汇率政策进行更清楚的沟通

路透华盛顿1月14日 - 国际货币基金组织（IMF）发言人莱斯（Gerry Rice）周四称，中国需要更清楚地阐明人民币汇率政策。

“围绕（人民币）汇率制度进行更清楚的阐述和沟通将有益处。”莱斯在例行新闻简布会上称。

该发言人称，虽然中国经济再平衡道路坎坷不平，但IMF对中国经济基本面的看法维持不变。

该发言人还称，如果中国当局自己的经济增长目标下滑，那么IMF会建议进行财政刺激。（完）