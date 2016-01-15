IMF敦促中国就人民币汇率政策进行更清楚的沟通

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透华盛顿1月14日 - 国际货币基金组织（IMF）发言人莱斯（Gerry Rice）周四称，中国需要更清楚地阐明人民币汇率政策。
“围绕（人民币）汇率制度进行更清楚的阐述和沟通将有益处。”莱斯在例行新闻简布会上称。
该发言人称，虽然中国经济再平衡道路坎坷不平，但IMF对中国经济基本面的看法维持不变。
该发言人还称，如果中国当局自己的经济增长目标下滑，那么IMF会建议进行财政刺激。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)