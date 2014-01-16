中国呼吁IMF抓紧落实改革，增加发展中国家发言权

日股业绩：野村控股第四财季转亏为盈，将回购800亿日圆股票
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月15日 - 中国周三呼吁国际货币基金组织（IMF）抓紧落实相关份额和治理改革方案，增加新兴市场和发展中国家在国际金融机构中的代表性和发言权。
此前美国国会公布的综合拨款法案中，未包含批准IMF份额和治理改革的内容。
美国是IMF的最大股东国，但美国国会尚未批准改革方案，导致这轮改革未能达到生效所需的法律门槛。
根据IMF改革方案，中国将成为其第三大份额国，巴西和印度等国家也将在IMF赢得更大发言权。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称：“国际货币基金组织份额调整是该组织做出的重大决定。”
“有关组织成员应抓紧落实相关份额和治理改革方案，增加新兴市场和发展中国家在国际金融机构中的代表性和发言权。”
IMF总裁拉加德称，该机构对美国国会拨款法案中未包括批准IMF改革方案的内容感到担忧。
她说：“我希望这只是时间问题，并非决定排斥IMF。”
拉加德称：“我希望，合情合理的、常识性的判断会占上风。”并称她相信美国仍将继续支持IMF。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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