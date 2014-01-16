中国呼吁IMF抓紧落实改革 增加发展中国家发言权

中国呼吁国际货币基金组织（IMF）抓紧落实相关份额和治理改革方案，增加新兴市场和发展中国家在国际金融机构中的代表性和发言权。美国是IMF的最大股东国，但美国国会尚未批准IMF改革方案，导致这轮改革未能达到生效所需的法律门槛。图为IMF总裁拉加德。路透