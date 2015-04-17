版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 4月 17日 星期五 13:41 BJT

IMF总裁称中国经济改革计划有助人民币纳入SDR货币篮子

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，中国开放资本帐和深化金融市场等经济改革计划，应有助于其符合加入IMF特别提款权(SDR)货币篮子标准。拉加德今年稍早表示，将中国人民币纳入特别提款权货币篮子是时间问题，而不是是否会纳入的问题。目前该货币篮子包括美元、日圆、英镑和欧元。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐