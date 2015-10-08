中国正式采纳国际货币基金组织数据公布特殊标准（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(新增中国人行声明稿评论)
路透利马10月7日 - 国际货币基金组织(IMF)表示，中国周三宣布决定采纳IMF的数据公布特殊标准(SDDS)，这意味着中国官方统计向前迈进一大步。
随着中国经济增长放缓，很多投资者对中国数据的可靠性怀有疑虑。8月人民币突然贬值导致全球市场震荡。
“采纳SDDS料加强一国及时和全面公布统计数据的能力，并帮助其推行健全的宏观经济政策，”IMF在声明中说。
中国人行在官网发布声明稿称，采纳SDDS“有利于进一步摸清宏观经济家底，为国家宏观经济决策提供及时准确的依据；有利于国际社会和公众对中国经济的深入了解，提升我国参与全球经济合作水平。”
IMF预计，中国经济今明两年将分别成长6.8%和6.3%。(完)
(编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。