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中国财经 | 2015年 10月 8日 星期四 09:01 BJT

中国正式采纳国际货币基金组织数据公布特殊标准（更新版）

(新增中国人行声明稿评论)

路透利马10月7日 - 国际货币基金组织(IMF)表示，中国周三宣布决定采纳IMF的数据公布特殊标准(SDDS)，这意味着中国官方统计向前迈进一大步。

随着中国经济增长放缓，很多投资者对中国数据的可靠性怀有疑虑。8月人民币突然贬值导致全球市场震荡。

“采纳SDDS料加强一国及时和全面公布统计数据的能力，并帮助其推行健全的宏观经济政策，”IMF在声明中说。

中国人行在官网发布声明稿称，采纳SDDS“有利于进一步摸清宏观经济家底，为国家宏观经济决策提供及时准确的依据；有利于国际社会和公众对中国经济的深入了解，提升我国参与全球经济合作水平。”

IMF预计，中国经济今明两年将分别成长6.8%和6.3%。(完)

(编译 李婷仪 审校　戴素萍)

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