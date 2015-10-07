中国宣布正式采纳IMF数据公布特殊标准--IMF

中国2016年四季度GDP同比增6.8%超预期 全年增长6.7%--统计局
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。
路透利马10月7日 - 国际货币基金组织(IMF)表示，中国周三宣布决定采纳IMF的数据公布特殊标准(SDDS)，这意味着中国官方统计向前迈进一大步。
随着中国经济增长放缓，很多投资者对中国数据的可靠性怀有疑虑。8月人民币突然贬值导致全球市场震荡。
“采纳SDDS料加强一国及时和全面公布统计数据的能力，并帮助其推行健全的宏观经济政策，”IMF在声明中说。
IMF预计，中国经济今明两年将分别成长6.8%和6.3%。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
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路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。