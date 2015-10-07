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中国财经 | 2015年 10月 8日 星期四 07:29 BJT

中国宣布正式采纳IMF数据公布特殊标准--IMF

路透利马10月7日 - 国际货币基金组织(IMF)表示，中国周三宣布决定采纳IMF的数据公布特殊标准(SDDS)，这意味着中国官方统计向前迈进一大步。

随着中国经济增长放缓，很多投资者对中国数据的可靠性怀有疑虑。8月人民币突然贬值导致全球市场震荡。

“采纳SDDS料加强一国及时和全面公布统计数据的能力，并帮助其推行健全的宏观经济政策，”IMF在声明中说。

IMF预计，中国经济今明两年将分别成长6.8%和6.3%。(完)

(编译 杜明霞；审校 徐文焰)

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