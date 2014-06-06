（重发）教育、环境污染和食品安全是高净值人群移民主要原因--报告

(重发以修改第五段措辞)

路透上海6月6日 - 胡润研究院与汇加顾问集团周五联合发布的2014年中国投资移民白皮书指出，教育质量、环境污染和食品安全是中国高净值人群想移民的最主要原因。美国和加拿大是他们投资移民的首选国家，其次是澳洲和欧洲。

白皮书是基于今年3月至4月胡润研究院与汇加顾问集团对141位已移民、正申请移民和考虑移民的中国高净值人群进行的专项调研。调研对象为个人资产在600万元人民币以上的高净值人群，其中在北京上海广州一线城市的受访者占六成，而这141位受访者平均财富为4,200万元。

白皮书表示，受访高净值人群海外资产占总资产的比重平均仅16%；资产配置/分散风险和子女教育是他们海外投资的最主要原因。

白皮书指出，海外置业在高净值人群海外投资项目中占最大比重，超过四成，其次是固定收益和股票。他们的海外置业七成为了自住，三分之一为了投资，平均投入600万元；洛杉矶、旧金山和温哥华是他们最青睐的海外置业城市，其次是纽约、多伦多和西雅图。

受访的已移民、正在申请移民和考虑移民的高净值人群中，66%表示移民后会考虑拿他国护照。而超过七成的受访者选择美国和加拿大作为最青睐的移民目的地，首要原因是容易得到绿卡。他们可接受的移民投资平均成本为500万元，其中有44%可接受200-500万元，22%认为200万元以下更合适。

根据Wolfsdorf律师集团发布的数据，自2008年以来五年间，美国移民局签发的EB-5投资移民签证，中国人获得的签证占比从2008年的26%飙升到2012年的80%。

根据联合国2013年《世界移民报告》，2013年，中国以930万的移民数量，成为次于印度、墨西哥、俄罗斯之后，全球排名第四的移民输出国。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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