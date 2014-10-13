分析师看中国9月进出口数据

路透北京10月13日 - 中国海关周一公布数据显示，9月出口同比增长15.3%，进口同比增7%，均高于路透调查中值；当月贸易顺差310亿美元，较上月创下的498.3亿美元历史新高回落。

分析人士认为，9月进出口数据好于预期，源于去年基数影响，以及外围经济的好转；估计未来几个月外贸会保持相对稳定的状态，但实现全年目标仍有压力。

海关提供的新闻稿并显示，前三季度出口同比增长5.1%，进口增长1.3%，贸易顺差2,316亿美元；并预计年底外贸出口压力略有减轻。

主要数据:

* 9月出口同比增长15.3%（路透预估为增长11.8%）

* 9月进口同比增长7%（路透预估为下降2.7%）

* 9月贸易顺差310亿美元(路透调查中值为顺差410亿美元)

以下为分析师评论:

--中金宏观：

外需温和复苏叠加去年低基数，助9月出口同比增速显着反弹。9月出口同比增速15.3%，较8月回升6个百分点，高于我们预期的13%和市场预期的12%。出口同比增速显着回升，一方面反映去年同期出口基数低。另一方面反映外需复苏带动出口动能增强，我们计算的9月出口季调后环比增速也较8月明显回升。

出口好转带动加工贸易进口大幅攀升，显着拉升总体进口同比增速。9月进口同比增速7%，较8月大幅攀升9个百分点，显着超出市场和我们的预期。去年9月进口没有明显的基数效应，进口同比增速大幅攀升，主要反映加工贸易进口增速大幅加快的效果。9月进料加工贸易进口同比增速32.6%，较8月的0.3%大幅增长。加工贸易进口增速提升，可能主要受出口好转带动。而一般贸易进口9月同比增速-2.5%，反映内需仍弱。

货物贸易顺差回落。9月货物贸易顺差310亿美元，较8月回落。三季度货物贸易顺差1,281亿美元，较去年同期的606亿美元同比大幅增长111%，预计三季度净出口对GDP贡献率显着增长。

--中信证券首席经济学家 诸建芳：

进出口还是超预期的，不过整体趋势符合我们的判断，即三季度外贸还是会有所回升，四季度会走稳一些。

美国经济复苏得比较不错，欧洲政策放松亦有助于经济的改善，这些都有利于中国的出口，但要实现全年外贸目标还是有压力。

--交通银行金融研究中心宏观研究员 刘学智：

出口增速比较高，符合整个市场的预判，一方面是海外需求的持续回暖，特别是美国经济的回升，而且9月份也是西方的需求旺季。第二个因素是下半年以来稳外贸政策效果的明显体现。

进口明显反弹，其中细项里增长比较大的有来料加工的进口，加工贸易设备的进口，这种也主要是受到海外需求回升的提振。此外，近两个月商务部出台一系列鼓励进口政策，搭建便利进口平台等，从而导致贸易顺差较上月明显回落。

今年上半年，特别是一季度出口数据特别低，全年要实现7.5%的出口目标难度非常大，乐观预计全年出口增速在6-6.5%左右。进口全年料在3%左右，如果第四季进口数据无法明显改善的话，3%的增速也可能很难达到。

--招商证券宏观研究员 刘亚欣：

出口还是比较正常的，略高于市场预期，因为美国经济在好转，对欧洲有基数低的因素。进口方面，一般贸易进口还是负的，这跟内需疲弱有关，这跟螺纹钢、发电量等数据的疲弱也是相符的；加工贸易的好转才是推高进口增速的主力。

未来出口应该还是不错，进口还是要继续观察。

9月贸易顺差较上月大幅下滑，主要是进口意外高增长的影响，贸易顺差的缩窄不支持人民币汇率持续走强的预期。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸:

9月出口劲增15.3%，与9月PMI新出口订单指数大幅反弹至近3年高点相一致；外需复苏，对美、欧、东盟增速维持在10%以上，对港增速大幅反弹至33%，对日增速依然为负；9月进口增加7.0%，止跌转正，反映内需短期企稳反弹；9月顺差较上月回落至310亿美元，减轻人民币升值压力，增加货币放松概率。

--浦发银行金融市场部宏观分析师 曹阳：

9月出口增速达15.3%，超出市场预期，我们理解的主要拉动因素如下：第一，美国经济复苏和新兴市场经济的企稳；第二，年中国家领导人出访亚、欧地区带来的贸易领域合作亦可能对近期的出口贡献较多；第三，不排除热钱在沪港通前借道出口流入国内的可能，当月对港出口达到年内最高。

需要关注的是，欧元区和日本经济的下行风险正在增加，IMF亦下调2015年全球经济增长至3.8%，这使得目前高出口增长难以延续，我们维持全年出口增加7%的判断。

由于3季度贸易盈余扩大，出口对GDP贡献可能达到0.2个百分点，这使得当季GDP有望保持在7.3%左右。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

坦白说这两年的中国贸易数据一直波幅较大，有点让人看不懂。而9月份出口继续保持高位，一方面与美国等中国主要出口国经济复苏相对稳定有关，另一方面今年2月份以来人民币出现贬值的滞后反应也有利于出口，加之去年同期基数因素，这些因素叠加使得9月份出口保持高增长。

考虑到目前人民币重回升值轨道，这些因素对外贸的影响也有很大不确定性，外贸前景只能说谨慎乐观，完成年初确定的目标难度比较大。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

9月份的贸易数据出人意料地回暖，尤其是进口在连续下跌2个月后终于恢复到7%的增幅，让市场对中国经济的悲观情绪有所缓和。

一方面有基数因素影响，去年同期出口增幅是负值，而今年4月份以来出口明显有好转，而进口在连续两个月下跌后终于回暖，显示内需并没有想象的那么糟糕，加之稳定外贸的政策和欧美等主要经济体经济形势相对平稳，估计未来几个月外贸会保持相对稳定的状态。

--华融证券研究院副总经理 马兹晖：

9月贸易数据好于预期，出口增速到15%还是比较好的；进口也是超预期。虽然外贸数据一向波动较大，单月数据并不能说明趋势，但这依然是比较正面的信号，外围经济的好转的确对中国出口有一定拉动。

目前来看，全年GDP7.3%的增长率还是略偏乐观。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

9月贸易数据显着好于预期有几个原因：首先外部环境企稳，情况略好于预期，同时季节上进入欧美市场的消费旺季，这些都带动了出口增长；另外，7月以后，外部资金流入国内资本市场有所增加，不排除有相当部分是通过贸易项下进入的。

进口方面，中国国内宏观政策定向宽松、适度调整开始显现效果，加之国内也逐步进入消费旺季。

目前看9月是今年进出口形势最好的月份之一，我们预期10月将延续9月的情况，但11-12月将略有回落。目前尚不能轻易断言外贸形势已经全面改善，要一直观察到明年一季度，形势才会明朗。

相关背景:

--国务院总理李克强称，外界总误解7.5%是个底线，其实所谓“7.5%左右”就是高一点、低一点都可以；经济有波动是难免的、但仍在合理区间，而且政策工具箱储备还很充足。

--李克强上周在部署下一阶段经济工作时指出，用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济，缓解“融资贵、融资难”；年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目。

--国务院9月底常务会议明确加强进口的政策措施，促进扩大对外开放，推动进口管理便利化，鼓励扩大先进技术设备和关键零部件进口等。

--中国国务院副总理汪洋9月中旬表示，中国进出口呈现企稳回升态势，但复苏基础不牢固，要继续抓好政策落地和督促检查，巩固出口回升势头，进一步扩大进口，努力实现全年外贸增长目标。（完）

(发稿 路透中文部; 审校 黄凯/杨淑祯)

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