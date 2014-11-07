中国将签协议 每年从澳洲进口100万头活牛

路透悉尼11月7日 - 澳洲官员周五称，根据一份即将签订的协议，澳洲每年将向中国出口100万头活牛，价值约10亿澳元(8.56亿美元)，以满足不断增长的红肉需求。

从澳洲向中国出口活畜已商讨很多年。两国官员自2月起进行讨论，澳洲贸易部长目前正在中国访问，最终协议料在中国签订。

“这是100万头牛，价值10亿澳元。不过合同上墨水还没干，”澳洲政府内阁部长Christopher Pyne周五对媒体称。“这是重大突破。”

谈判曾因澳洲养牛场出现蓝舌病而陷入停滞，该病病毒通过蠓虫传播。尽管这种疾病通常对牛影响不大，但对于中国1.4亿多只养殖羊会造成严重威胁。

中国一科学家小组最近在澳洲进行实地检疫，澳洲农业部长Barnaby Joyce上月对路透称，即将达成协议。

澳洲活畜出口将帮助中国平抑牛肉价格，并向澳洲农场主开放新的市场。据澳洲政府和联合国估计，到2025年，中国牛肉进口总额料增加两倍左右达到90亿美元。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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