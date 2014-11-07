中国将签协议 每年从澳洲进口100万头活牛

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透悉尼11月7日 - 澳洲官员周五称，根据一份即将签订的协议，澳洲每年将向中国出口100万头活牛，价值约10亿澳元(8.56亿美元)，以满足不断增长的红肉需求。
从澳洲向中国出口活畜已商讨很多年。两国官员自2月起进行讨论，澳洲贸易部长目前正在中国访问，最终协议料在中国签订。
“这是100万头牛，价值10亿澳元。不过合同上墨水还没干，”澳洲政府内阁部长Christopher Pyne周五对媒体称。“这是重大突破。”
谈判曾因澳洲养牛场出现蓝舌病而陷入停滞，该病病毒通过蠓虫传播。尽管这种疾病通常对牛影响不大，但对于中国1.4亿多只养殖羊会造成严重威胁。
中国一科学家小组最近在澳洲进行实地检疫，澳洲农业部长Barnaby Joyce上月对路透称，即将达成协议。
澳洲活畜出口将帮助中国平抑牛肉价格，并向澳洲农场主开放新的市场。据澳洲政府和联合国估计，到2025年，中国牛肉进口总额料增加两倍左右达到90亿美元。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。