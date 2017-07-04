若巴西输华牛肉存在食品安全风险将立即采取应对措施--质检总局

路透北京7月4日 - 中国质检总局周二对路透称，已要求各地检验检疫机构加强对进口巴西肉类产品的检验检疫监管，一旦发现巴西输华牛肉存在食品安全风险，将根据情况立即采取应对措施并及时对外公布。

该份由质检总局提供的路透社采访美国暂停巴西牛肉事件参考资料的回复函称，近期质检总局注意到美国对巴西牛肉企业采取的暂停进口措施，立即与巴西有关方面联系了解相关情况。

巴西农牧业和食品供应部于6月30日正式向中国通报，说明输美牛肉发现的不合格问题仅为动物接种动物疫苗出现的反应迹象，强调这是一种正常现象，并不存在食品安全风险。

“需强调的是中美两国允许进口巴西牛肉的产品范围不同，中国仅限于30月龄以下冷冻剔骨牛肉，而美国允许进口的产品远远超出这个范围。”回复函称。

回复函提到，2015年5月19日，质检总局和巴西农业部签署了巴西牛肉输华议定书，产品范围限定为30个月龄以下冷冻剔骨牛肉。今年3月中旬，巴西警方开始“劣肉行动”，审查多个肉类加工厂并调查了相关涉案人员。质检总局迅速采取临时性，预防性保护措施，暂停巴西输华肉类受理报检等各相关业务。

3月25日，在巴西农业部来函确认“劣肉案”不涉及输华肉类贸易，并确保输华肉类产品不存在质量安全问题后。质检总局及时调整应对措施，恢复对进口巴西肉类的正常检验检疫工作。

质检总局称，恢复正常贸易后，部分巴西输华肉类产品被各地出入境检验检疫部门发现存在一些产品标签不合格，卫生证书填写不规范等问题，质检总局已按有关规定对这些产品实施退运和销毁处理。所有输华食品的不合格信息均可在质检总局网站每月公布的未予准入的食品化妆品信息中查询。（完）