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中国财经 | 2014年 4月 8日 星期二 13:34 BJT

中国国家质检总局称自3月31日起允许进口巴西玉米

中国国家质量监督检验检疫总局称，巴西玉米获得出口中国的检验检疫资格，自3月31日起允许符合《进口巴西玉米植物检验检疫要求》的巴西玉米进口。

刊登在质检总局网站上的公告称，根据中国专家对巴西玉米有害生物风险分析结果，在实地考察的基础上，经中巴两国检验检疫部门协商，双方签署了《关于巴西玉米输华植物检疫要求议定书》。（完）

更多细节，请点选质检总局网站(here)

(发稿 李文科；审校 黄凯)

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