中国继续从乌克兰进口玉米

路透北京3月19日 -一位中国买家周三表示，根据中乌2012年签订的贷款换粮食协议，中国饲料厂近期又从乌克兰订妥两批玉米船货，总量约相当于11万吨。

据中国成套工程有限公司(CCEC)，在这笔最新的交易前，自2013年底以来已有163,550吨乌克兰玉米运抵中国。该公司2012年与乌克兰企业签署了协议。

“CCEC最近订了两批船货，”一家在广东省有座大型饲料厂的贸易商的高层说。该人士拒绝具名。

上周，乌克兰国有企业GPZKU称，根据30亿美元的出口协议，公司已向中国发运了1,500吨大麦，这是乌克兰运往中国的首批大麦船货。

乌克兰玉米价格比中国广东省的玉米价格便宜约11%。

在中国拒收约90万吨含转基因成分的美国玉米后，国内民营饲料厂改为从乌克兰进口无转基因成分的玉米。这些民营饲料厂今年有288万吨的进口配额。(完)

(编译 白云; 审校 孙茉莉)

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