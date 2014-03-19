中国继续从乌克兰进口玉米

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京3月19日 -一位中国买家周三表示，根据中乌2012年签订的贷款换粮食协议，中国饲料厂近期又从乌克兰订妥两批玉米船货，总量约相当于11万吨。
据中国成套工程有限公司(CCEC)，在这笔最新的交易前，自2013年底以来已有163,550吨乌克兰玉米运抵中国。该公司2012年与乌克兰企业签署了协议。
“CCEC最近订了两批船货，”一家在广东省有座大型饲料厂的贸易商的高层说。该人士拒绝具名。
上周，乌克兰国有企业GPZKU称，根据30亿美元的出口协议，公司已向中国发运了1,500吨大麦，这是乌克兰运往中国的首批大麦船货。
乌克兰玉米价格比中国广东省的玉米价格便宜约11%。
在中国拒收约90万吨含转基因成分的美国玉米后，国内民营饲料厂改为从乌克兰进口无转基因成分的玉米。这些民营饲料厂今年有288万吨的进口配额。(完)
(编译 白云; 审校 孙茉莉)
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