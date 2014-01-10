中国商品进口需求依然坚挺 但爆发式增长时代已过

作者 丁琦

路透上海1月10日 -中国海关最新出炉的2013年主要商品进出口“年报”显示，这个全球第二大经济体对商品的胃纳依然惊人，不过在庞大的绝对量背后，原油等商品进口增速却大多出现回落，表明中国的原材料需求在保持坚挺的同时，回到数年前的爆发式增长已无可能。

分析人士指出，随着中国经济调结构和转变增长方式的进一步深化，大部分原材料进口增长势头也将随GDP增速有所回落，而在海外供应大增的推动下，铁矿石进口仍有望保持较快增长。

中国海关周五的统计显示，2013年中国原油进口量2.8亿吨，煤炭3.3亿吨，尽管双双创出年度新高，但增速均较2012年回落。在去年国内钢铁产量屡创新高的背景下，铁矿石继续保持较快增长，不仅进口量达到8.2亿吨的纪录高位，年度增幅也升至10.2%。

“整体看2014年基础工业品的进口量还会继续增加，但增速可能会随GDP有所放缓，潜在的风险在于国内基建和房地产投资的减速，”莫尼塔大宗商品分析师金海东表示。

此外，鉴于目前中国对主要原材料的绝对进口量已然十分巨大，强大的基数效应也将使进口愈发难以维持高增速。

值得注意的是，此前一直保持强劲的铜进口量在去年由升转降，全年未锻造铜及铜材进口减少2.3%，2012年为增长14.1%。

欲浏览中国主要商品进口增速变化图表,请点选链接:(here)

业内人士指出，实体需求不旺，加之去年年中和年末的资金面紧张，一定程度上遏制了生产企业和贸易商的铜进口热情，尽管以融资铜为代表的变相融资形式依然存在市场，但境内外比价的不利变化，也使得融资方越来越难以承受进口亏损的代价。

“国内价格偏弱，12月内外盘铜比价处在较低水平，进口大多是亏的，有些企业亏损幅度达到每吨2,000元人民币以上，虽然资金面现在还是偏紧一点，但融资铜进口的规模也会有一定的缩窄。”金瑞期货的分析师谭远表示。

银河期货的车红云称，随着上海和伦敦铜价走势进一步分化，今年1月的进口也将维持弱势。实体需求及部分宏观指标偏弱，将开始令LME铜价承压。

对于中国需求步伐的放缓，敏感的商品期货市场已作出明确反映，2013年沪铜、沪铝、螺纹钢、铁矿石等主要工业品期货全线下跌，沪铝在周五更是创下五年低位，即便进口势头强劲的铁矿石，国内期价也自去年10月上市以来下跌近8%。

不过分析师普遍认为，在经济增速不出现大幅波动的背景下，中国的大宗商品需求出现急剧萎缩的可能性也不大，未来一两年料呈高位持稳态势。

上月举行的中央经济工作会议明确提出，2014年将继续实施积极财政和稳健货币政策，保持GDP合理增长。市场预计，在强调稳中求进的政策基调下，底线思维仍会是决策层对明年经济增长和宏观调控的主思路。

**铁矿石需求延续强势，供应宽松料刺激进口**

尽管去年8.2亿吨的铁矿石进口量令人瞩目，但业内普遍预计，今年中国的进口量还将延续强劲增势，因钢厂对品质较高的进口矿需求坚挺，而随着未来一两年铁矿石等供应明显趋于宽松，由此造成的价格回落也将推动中国扩大进口。

中联钢资深分析师胡艳平表示：“今年国际铁矿石产出的增量很大，而国产矿、尤其是铁精粉的增量每年都较少，再加上下游的刚性需求依然强劲，铁矿石进口肯定还会增加。”

中国冶金工业规划研究院上月发布预测称，2014年中国铁矿石进口量将增加至8.5亿吨。

胡艳平表示，这个估值依然有些保守，她估计今年铁矿石进口量将接近9亿吨大关。这意味着今年进口增速仍将达到9%左右。

不过也有部分人士担心，国内钢厂面临的淘汰落后产能和环保压力，或削弱对上游铁矿石等原材料的需求。

对此，光大期货分析师胡子奇表示：“尽管环保和资金面压力让钢厂暂时打压钢厂补库热情，但终端需求目前并没有大减的迹象，消费淡季过去后，钢厂还是要去补充原料。”

他并指出，对钢企的环保要求提高，可能会增加品质较高的海外铁矿石需求，这反而会成为推动进口的一个因素。此外，国外主要矿山今年有大量产能释放，也会令进口价格更具竞争力。

光大期货的报告称，根据淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG四大矿目前的增产计划，预计自2013年12月至2014年12月间，四大矿将新增有效产能1.388亿吨/年，带来新增供应1.1153亿吨。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国国家能源局消息称，2013年12月全国发电量同比增长7.7%，达到4,851亿千瓦时；当月日均发电量同比环比逐旬提高。

--上海媒体周五报导称，上海黄金交易所计划今年上半年在上海自由贸易区内启动黄金国际板，以吸引海外资本投资中国黄金市场。

--工业和信息化部称，目前已基本形成以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业(600549.SS)等六家企业为主导的行业发展格局；下一步将重点支持这六家企业分别牵头进一步推进兼并重组，组建大型稀土企业集团。

--中国证券报援引消息人士称，拖延已久的煤炭资源税从价计征政策年内将正式启动；为缓解煤炭企业因为从价计征带来的成本上升压力，相关配套的减税清费等政策措施也有望同步推出。

--中国矿业报报导，根据国土资源部的最新评估，中国煤炭资源总量达5.9万亿吨，预测资源量3.88万亿吨。

--第一财经日报报导，在经过几年平淡期后，中国国家电网今年电网投资提速，计划完成电网投资3,815亿元人民币，较2013年实际完成额增长约13%。

--新华社报导援引国家质检总局消息称，中国2013年累计对60.1万吨进口转基因玉米及其产品、2,030批不合格进口食品采取退运措施。

--中国海洋石油总公司(CNOOC)一名消息人士周一说，中海油将关闭部分可再生能源业务，中海油正在寻求出脱风力及生物燃料项目，将重点转向煤制气(coal-to-gas)。 (完）

(审校 杨淑祯)

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