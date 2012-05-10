中国要实现全年外贸目标需政策加码

* 出口弱,进口更弱

* 加深经济放缓疑虑

* 谨慎看待外贸前景,下半年或有改善

* 实现全年外贸目标有难度,呼唤政策支持

撰写 张胜男/宿泱韫

路透北京5月10日电---中国4月出口弱,进口更弱,加深对二季度经济企稳预期的质疑.

如果说出口受外围拖累而增速放缓在预期之内,那麽进口同比增速降至接近零,则无疑触燃对中国内需扩张乏力的担忧.

分析师对整体外贸前景看法谨慎,认为二季度难言乐观,但下半年或能出现改善.但要实现全年10%的贸易增长目标,还需政府出台更多促外贸政策并加以落实,譬如出口退税、削降进口关税等等.

"外贸形势严峻,体现外围经济疲弱,金融危机和欧债危机影响持续,估计二季度经济可能不如很多人预期的那麽乐观,只能与一季度持平或者略有下降,"国家信息中心经济预测部高级经济师祁京梅称.

她认为,实体经济疲弱仍很明显,消费动力不足,投资仍将成为拉动经济增长的主要动力之一.

中国海关周四公布,4月中国出口同比增速降至4.9%,进口增速大幅降至0.3%,远逊於市场预期;进口尤其疲弱致贸易顺差较上月急剧扩大,至184.2亿美元.

"出口增速下滑在预期之中,因欧美经济增速仍然很低迷,需求也没有稳定;进口增速比预想的更差...投资增速下滑非常快,主要原因还是房地产的调整,影响到中国的内需,"法兴银行中国经济师姚炜表示

她认为,实现全年进出口目标困难蛮大,而鉴於这个数据,中国政府接下来很可能会出台更多的刺激进口政策,减关税必须尽快推出.

欲浏览4月贸易数据图表,请点选链接:(r.reuters.com/wug28s)

疲弱的中国贸易数据引发成长放缓担心,进一步打击风险偏好,叠加欧洲局势动荡,导致亚洲股市周四纷纷下行.摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外的亚太股指.MIAPJ0000PUS一度小跌0.1%,至近四个月最低;中国股市沪综指.SSEC早盘则收跌0.18%,午盘勉力转为上涨,目前最新升幅为0.17%.

人民币兑美元亦下滑,最新报6.3121元人民币;对中国数据敏感的缩减升幅,加元亦下滑.

中国政府年初政府工作报告设定的2012年全年进出口总额增长目标为10%左右.此前商务部发布对外贸易发展"十二五"规划称,进出口总额目标在年均增长10%左右,到2015年达到约4.8万亿美元.

**谨慎看待外贸前景,下半年或有改善**

刚刚结束的希腊大选结果令该国政治陷入僵局,在危机中越陷越深;加上法国总统交替,都让欧元区实施撙节计划变得更为艰难.欧洲在经济泥沼中无法自拔,同时,美国4月非农就业岗位增幅连续第三个月放缓,复苏动能也亮出警讯.

欧美经济无法立即步出危机阴霾,国内投资未见明显起色,房地产调控仍在进行中,都让中国外贸前景难言乐观.

分析人士普遍预计,在内外需双双疲弱的环境下,短期难见中国进出口数据有明显好转.但下半年外贸状况或能找到更多支持.

交通银行金融研究中心宏观分析师陆志明指出,出口方面,短期来看国际经济的复苏状况不容乐观,而进口,国际商品价格走势中期趋势向下,国内经济调控若侧重调结构,增速一段时期内将保持平稳,进口不会有很大提升空间.

"今年的贸易增速将会继续下台阶,年度贸易顺差也是逐步收窄到1,200亿美元左右,"他说.

国开证券宏观经济分析师杜征征对於未来走势,看法为"谨慎但不悲观".他预计,下半年尤其是四季度,美国与欧洲经济可能回升,有望拉动出口增速至10%左右,而中国经济二季度之後有望触底回升,投资需求重启将推高出口增速.

民生证券宏观经济分析师张磊亦认为,美国微观层面库存回补动力仍然存在,大选冲击过後欧洲更注重实体经济复苏,传统出口大国有望三季度为中国出口增加动力.

受欧美市场订单不振影响,今年第111届广交会(中国进出口商品交易会)累计出口成交额环比下降近5%至360.3亿美元,成为除2008年金融危机外,广交会历史上又一次罕见的成交额明显下降纪录.

据海关新闻稿,在与主要贸易夥伴的双边贸易中,中国与欧盟和日本双边贸易增长乏力,对俄罗斯和巴西等国进出口增长较快.

**呼吁更多支持政策**

出口行业更多是靠天吃饭,政策助力也无法扭转外围经济不好的大局.但进口规模与国内投资和工业密切相关,促进口仍大有可为,拉动国内需求,在"十二五"(2011-2015)的开局之年还是有很多事情可做.

"现在促进出口的政策其实已经用光了.还能用什麽?出口退税很多产品都已经到17%了,汇率现在既不升值也不可能大幅贬值...外需是不可能稳得住的,"瑞穗证券亚洲首席经济学家沈建光称.

他认为,总的来看,未来中国保持经济发展还是要靠内需刺激.

申银万国证券首席宏观分析师李慧勇建议,稳外贸政策需要加码.包括对出口行业的金融支持,出口退税等政策支持出口;同时通过稳增长来促进进口,加大"十二五"项目开工和既有项目复工进度等.只有这样才能稳定住经济下滑的态势.

"预计中国外贸情况下半年会比上半年好,全年将是一个前低後高的走势,但我们也不能完全寄希望于别人好我们跟着好,政策要做好充足的准备,"他说.

中国国务院5月初最新表示,将加大财税政策支持力度,调整部分商品进口关税,通过降低部分能源原材料的进口关税等,促进外贸平衡发展.分析人士称,随着相关配套措施和办法的积极推动和落实,中国进口步伐有望加快.

华宝信托宏观分析师聂文表示,由於民间投资的两大支柱--房地产和出口均不乐观,经济不确定性仍然较大,要求政策进一步较大的放松,而不是仅仅微调.预计5月中下旬央行可能下调存准一次,财政投资也将进一步增加,刺激出口和消费的政策将逐步出台.

"目前中国经济正处在震动胶着的时期,将倒逼中国结构转型,产业升级,亦倒逼企业停止简单的低端重复建设,而要追求高附加值高端的盈利点,"祁京梅称.(完)

--采写 北京记者站; 审校 乔艳红

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