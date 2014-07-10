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中国财经 | 2014年 7月 10日 星期四 11:07 BJT

中国6月出口同比增长7.2% 进口同比增长5.5%--海关

路透北京7月10日 - 中国海关周四公布，6月出口同比增长7.2%，进口同比增长5.5%。

路透调查预估中值分别为增长10.6%和5.8%。

海关数据并显示，6月贸易顺差316亿美元，路透预估为顺差350亿美元。

上半年来看，中国进出口总值2.02万亿美元，同比增长1.2%；其中出口增长0.9%，进口

增长1.5%，贸易顺差收窄4.4%至1,028.6亿美元。

以下为6月贸易数据详情：

指标 6月实际 预估中 预估区间 上月 上年同

值 值 期

出口(%) 7.2 10.6 +7.0~+17.6 7.0 -3.1

进口(%) 5.5 5.8 -0.5~+10.3 -1.6 -0.7

贸易顺差(亿美 316 350 290~450 359.2 271.3

元)

浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn

欲浏览中国已公布经济指标，请点选<ECI/CN>；数据页面请点选ECONCN。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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