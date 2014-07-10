中国6月出口同比增长7.2% 进口同比增长5.5%--海关

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京7月10日 - 中国海关周四公布，6月出口同比增长7.2%，进口同比增长5.5%。
路透调查预估中值分别为增长10.6%和5.8%。
海关数据并显示，6月贸易顺差316亿美元，路透预估为顺差350亿美元。
上半年来看，中国进出口总值2.02万亿美元，同比增长1.2%；其中出口增长0.9%，进口
增长1.5%，贸易顺差收窄4.4%至1,028.6亿美元。
以下为6月贸易数据详情：
指标 6月实际 预估中 预估区间 上月 上年同
值 值 期
出口(%) 7.2 10.6 +7.0~+17.6 7.0 -3.1
进口(%) 5.5 5.8 -0.5~+10.3 -1.6 -0.7
贸易顺差(亿美 316 350 290~450 359.2 271.3
元)
浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn）
欲浏览中国已公布经济指标，请点选<ECI/CN>；数据页面请点选ECONCN。（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。