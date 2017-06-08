中国5月以美元计价进出口增幅双反弹 下半年料呈回落趋势（更新版）

路透北京6月8日 - 得益于外部需求的改善和内需尚好的支撑，以及基数因素影响，中国5月以美元计价进出口双双反弹，均高于市场预期。铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升。

分析师们指出，虽然外贸仍延续去年底以来的回升势头，但随着基数以及价格因素的影响，下半年进出口增幅料呈回落态势，但外贸作为三驾马车对中国经济的拉动作用仍好于预期。

“近几年中国确定的进出口目标都没有实现，所以今年就没有定目标，但从实际情况看，反而比预期的好，5月份的反弹也表明外部需求改善好于预期。”中国国家信息中心宏观研究室主任牛犁称。

他认为，无论是基数，汇率还是价格因素，最终都体现在价格方面，随着贸易指数从去年初的低点逐步回升，今年上半年的整体外贸情况都比预期好，铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升。同样受这些因素影响，下半年包括原油，钢铁，煤炭等大宗商品的进口会放缓，整体外贸也会呈回落态势。

海关总署周四公布，以美元计价5月出口同比增长8.7%，进口同比增长14.8%，均高于路透调查预估中值7%和8.5%。

海关数据显示，5月贸易顺差为408.1亿美元，路透预估中值为顺差463.2亿美元。1-5月以美元计价出口同比增长8.2%，进口同比增长19.5%。

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5月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) 8.7 7.0 3 ~ 11.7 8 -6.9

进口(%) 14.8 8.5 3 ~ 15 11.9 -0.5

贸易顺差(亿美元) 408.1 463.2 350 ~ 550 380.48 447.49

**下半年外贸趋势呈回落**

对于忽上忽下的进出口增幅，中国国际经济交流中心研究员张永军认为，虽然进出口数据的月度波动较大，但从今年上半年的情况看，外贸整体情况比预期的好，也反映了内外需的改善偏好，随着世界经济的复苏，以及国内供给侧结构性改革，三去一补一降政策效果的体现，整体预期仍偏乐观。

但他也提到，基数和价格的因素注定了下半年外贸难以保持上半年乐观的涨势，会呈现回落的态势。同时随着跨境资金流动趋于稳定，人民币汇率贬值的压力也在减轻，外贸对经济的贡献度会有所增强。

“中国出口能保持在8%的增幅已经是相当不错了，毕竟中国已经成为全球第一大贸易进出口国，基数庞大。从影响外贸的因素看，一季度国内经济和外需的改善均好于预期，加之去年上半年外贸基数低，均是今年上半年外贸比预期好的重要原因。”牛犁称。

海关新闻稿显示，前5个月，中国进口铁矿砂4.45亿吨，增加7.9%，进口均价为每吨545.2元，上涨64.8%；原油1.76亿吨，增加13.1%，进口均价为每吨2,671.5元，上涨54.6%；煤1.12亿吨，增加29.6%，进口均价为每吨593.4元，上涨90.7%；成品油1,269万吨，减少4.3%，进口均价为每吨3,285.6元，上涨40.6%；天然气2,551万吨，增加13.2%，进口均价为每吨2,214.2元，上涨8.3%。

交通银行金融研究中心研究员刘学智也认为，上半年贸易状况较好，下半年出口存在不确定，但全年能实现正增长。进口增速下半年或降至个位数，这主要由于经济走弱的风险开始显现，大宗商品价格下半年难有明显持续上涨。

他认为有几点值得关注，一是出口的延续性，下半年出口不排除出现波动，主要由于欧洲美国贸易保护主义存在，而且出口增长也有基数的原因。进口方面，4月之后PPI等指标已在走软，进口数据好有之前基数的原因，有价格影响，进口还会出现滞后的现象，当前的进口有可能是前几个月的订单，有1-3个月的滞后，接下来有可能会放缓。

上海证券首席宏观分析师胡月晓也认为，在贸易项下的高顺差维持状况下，中国的国际收支不致带来外汇储备变动减少的压力。中国外汇储备将能保持平稳。中国货币当局依靠外汇占款增长来投放货币的时代已一去不复返，货币增长要维持目前M2=10%左右的增速，必须加大主动投放力度，在主动投放跟不上的情况下，降准的压力也在积聚。

海关并公布，5月外贸出口先导指数为41.1，较上月上升0.4。以人民币计价，5月出口同比增长15.5%，进口同比增长22.1%，贸易顺差为2,816亿元。（完）