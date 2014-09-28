中国2014/15年度棉花进口料降至130万吨的10年低点--Cotlook

调查：中国4月官方制造业PMI料较上月轻微回落至51.6 维持较好扩张态势

路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好。