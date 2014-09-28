中国2014/15年度棉花进口料降至130万吨的10年低点--Cotlook

调查：中国4月官方制造业PMI料较上月轻微回落至51.6 维持较好扩张态势
路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好。
路透纽约9月26日 - 研究机构Cotton Outlook(Cotlook)的行业分析师在周五一份报告中称，中国2014/15作物年度的棉花进口量将跌至130万吨的10年低点，不到上年度进口总量的一半。
此前，中国政府官员在本周发表评论称，中国将减少2015年的棉花进口。
Cotlook认为，中国棉花进口限制力度将大于预期的消息暗示，“中国大规模收购美国等主要产棉国出口的情况即将结束，至少是暂时告一段落”。
由于中国政府在2011年启动棉花收储政策，中国棉花库存已经大幅增加。政府今年减少棉花收储，旨在支持一项棉农补贴试点计划。
Cotlook预估比美国政府最新的预测值低大约25%，后者预期中国将进口800万包棉花(每包480磅，总计170万吨)。
Cotlook报告称，这项变化可能导致中国庞大的棉花储备略有下降，全球其它地区库存将会增长210万吨。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
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路透上海/北京4月26日 - 人民币兑美元即期周三微收跌，中间价亦微跌，波幅不足60点。交易员称，近期人民币走势基本独立于美元指数，客盘购汇需求限制人民币反弹空间，这也让人民币汇率CFETS指数创出记录新低。市场关注特朗普周三稍晚公布税改提案对美指的影响。
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