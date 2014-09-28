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中国财经 | 2014年 9月 28日 星期日 17:40 BJT

中国2014/15年度棉花进口料降至130万吨的10年低点--Cotlook

路透纽约9月26日 - 研究机构Cotton Outlook(Cotlook)的行业分析师在周五一份报告中称，中国2014/15作物年度的棉花进口量将跌至130万吨的10年低点，不到上年度进口总量的一半。

此前，中国政府官员在本周发表评论称，中国将减少2015年的棉花进口。

Cotlook认为，中国棉花进口限制力度将大于预期的消息暗示，“中国大规模收购美国等主要产棉国出口的情况即将结束，至少是暂时告一段落”。

由于中国政府在2011年启动棉花收储政策，中国棉花库存已经大幅增加。政府今年减少棉花收储，旨在支持一项棉农补贴试点计划。

Cotlook预估比美国政府最新的预测值低大约25%，后者预期中国将进口800万包棉花(每包480磅，总计170万吨)。

Cotlook报告称，这项变化可能导致中国庞大的棉花储备略有下降，全球其它地区库存将会增长210万吨。(完)

(编译 郑茵 审校 白云)

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