商务部提醒中国企业进口伊朗铁矿石慎择夥伴

路透上海12月21日电---中国商务部周三公告提醒,中国企业自伊朗进口铁矿石时,需谨慎选择合作夥伴,以免上当受骗,可以通过信用证结算等方式最大限度降低风险.

公告指出,近日收到多起中国企业的投诉称,从伊朗企业进口铁矿石时遭遇诈骗,伊方企业通过以次充好,收款後拒不发货或是仅发部分货物等方式,严重损害中方企业利益,涉及金额较大.甚至有国内客商来伊协商时遭遇人身威胁和暴力攻击.

中国与伊朗的传统石油贸易近期亦出现波折.消息人士稍早表示,中石化(0386.HK)(600028.SS)1月从伊朗进口的石油将减少过半,因为在伊朗承受越来越大国际压力的背景下,买卖双方在合同条款上存在分歧.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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