中国未来一年料将增加油籽进口--油世界

中国房地产下滑带来金融冲击的风险加大 政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透汉堡7月2日 - 总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界(Oil World)周二称，未来一年中国料将增加油籽进口，因收成较差削减了本国供应，而经济成长持续推高需求。
“我们预计2013/14年一季中国油籽产量将处于数年低点约4,800万吨，较一年前低200万吨，较两年前低380万吨，”油世界称。
“这一因素另外再加上新季伊始中国大豆库存处于相对低位，将导致2013年8月/2014年7月中国油籽进口明显上升。”
油世界表示，中国可能已在今年6月进口了更多大豆。中国是全球最大大豆进口国。今年5月中国进口的大豆数量从上年同期的520万吨下降至509万吨。
该机构估计，6月中国至少进口了800万吨大豆，远高于上年同期进口的560万吨。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
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