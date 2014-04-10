焦点：中国大豆进口料下滑 禽流感爆发打击饲料需求

资料图片：阿根廷Estacion Islas的农户在收获大豆。 REUTERS/Enrique Marcarian

* 中国第三季大豆进口可能跌至1,500万吨下方

* 因利润为负，加工商每吨亏80-100美元

* 国储库存出售或进一步抑制买需

路透新加坡/北京4月10日 - 中国大豆进口量将下滑，因禽流感爆发使得用于动物饲料的大豆需求减少，加工商不敷成本。

交易商和行业高层认为，中国第三季进口量可能会从去年同期的1,825万吨降至1,500万吨以下。

由于届时将正值巴西和阿根廷大量供应进入市场，这可能会限制全球大豆价格升势。

芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆合约周四小幅下滑，上日曾攀升至7月以来最高，因美国农业部下调结转库存的预估。

“在中国压榨大豆，每吨亏损80-100美元，”一家全球贸易公司驻新加坡的高管表示，该公司在中国有大豆加工厂。

“这实在打击购买大豆的热情，我们预计对市场的实质影响会在第三季体现。”

由于过去几个月进口激增，中国的大豆库存也大幅增加。大豆主要用来生产食用油和饲料原料豆粕。

根据中国海关周四公布的数据，第一季中国进口了1,535万吨大豆，较上年同期增长33.5%。3月的大豆进口量为462万吨，较2月的480.8万吨略有下降。

但分析师表示，豆粕需求因禽流感疫情和猪肉价格下跌而受到影响，2-3月期间进口需求最多减少20-30%。

贸易方面的消息人士上月称，中国大豆进口商取消了多达60万吨3-5月装运的南美大豆船货。

中国还取消了大约100万吨的饲料用美国玉米，指其中涉及未经中国批准的转基因玉米。

广东1月爆发禽流感疫情，迫使养鸡场大量减少鸡只存栏数。

**国储出售**

中国当局计划5月出售储备，可能使供给增加，进一步削弱进口。

“政府料尽可能多卖一些，”一名官方智库产业分析师表示。“政府今年结束大豆储备计划，转向目标价格。”

大豆储备计划4月结束时，政府本收成年度的国内大豆储备量将超过300万吨。分析师并指出，中国政府还持有2011年收成的200-300万吨储备，以及2012年收成的80万吨储备。

榨油业者每榨一吨大豆就会亏损500-600元人民币(81-97美元)，去年第四季的每吨榨油获利达600元人民币，当时是消费高峰，同时有些出货递延。

第四季的丰厚利润带动中国本营销年度至今购买2,770万吨的美国大豆，本营销年度将在2014年8月结束。中国上年度总共买了2,100万吨美国大豆。

除了向美国采购之外，中国买家也订购了超过2,000万吨的南美新收成大豆。(完)

(编译 石冠兰/李春喜/郑茵/张明钧; 审校 蔡美珍/张若琪/艾茂林/田建华)

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