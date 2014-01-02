中国对进口含有生物柴油的成品油征收消费税--海关

路透北京1月2日 -中国海关总署发布关于明确部分成品油进口环节消费税征收问题的公告称，将从今年1月1日起对进口含有生物柴油的成品油征收消费税。

公告明确，对进口的灯用煤油、其他煤油征收消费税，税额为0.8元人民币/升；对进口的含有生物柴油的成品油以及不符合国家柴油机燃料调和用生物柴油标准的生物柴油及其混合物征收消费税，税额为0.8元/升。（完）