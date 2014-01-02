中国对进口含有生物柴油的成品油征收消费税--海关

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月24日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.03%，高于上交易日收盘的24.00%。
路透北京1月2日 -中国海关总署发布关于明确部分成品油进口环节消费税征收问题的公告称，将从今年1月1日起对进口含有生物柴油的成品油征收消费税。
公告明确，对进口的灯用煤油、其他煤油征收消费税，税额为0.8元人民币/升；对进口的含有生物柴油的成品油以及不符合国家柴油机燃料调和用生物柴油标准的生物柴油及其混合物征收消费税，税额为0.8元/升。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.03%，高于上交易日收盘的24.00%。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
路透北京1月24日 - 中国股市沪综指周二收升，为连续第三日上涨。分析师表示，今日大盘继续小幅反弹，金融股和周期股走势坚挺，但中小盘股则表现疲弱。由于投资者对节后走势仍有分歧，加之春节长假不确定性大，市场成交依旧清淡。