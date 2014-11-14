中国10月以来新增乌克兰玉米进口订单114万吨

美指走低人民币小幅收升 实需购汇难撼监管维稳决心

路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。