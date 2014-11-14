中国10月以来新增乌克兰玉米进口订单114万吨

美指走低人民币小幅收升 实需购汇难撼监管维稳决心
路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。
路透北京11月14日 - 中国国家粮食信息中心周五报告称，中国10月以来新增采购乌克兰玉米达19条船，约114万吨，使今年迄今累计采购乌克兰玉米量达到约132万吨。
报告称，乌克兰玉米商进口商的利润达到50美元/吨以上，巨大的贸易利润促使国内进口商尽可能增加玉米进口。
中国是全球第二大玉米消费国。粮食信息中心预计，今年全年进口玉米240万吨，比上年下降86万吨。
该中心并称，中国自2013年8月与保加利亚签署《关于保加利亚玉米输往中国植物检疫议定书》以来，首次进口保加利亚大宗散装非转基因玉米，数量为3.67万吨。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。
路透香港4月20日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周四称，终身禁止中银香港一名前雇员重投业界，因盗窃罪成。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。