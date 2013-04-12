中国大量采购美国软红冬麦补充储备

路透4月11日 - 分析师和贸易消息人士表示，周四中国购买的美国软红冬麦至少是九年来最高数量，今年稍晚些时候中国应会更大规模地购买，因中国要补充已耗尽的储备，并利用进口小麦价格便宜之机满足中国对牲畜饲料的需求。

美国农业部周四公布，民间交易商向中国出售了36万吨美国软红冬麦，将于2013/14(6月/5月)销售年度发运。这是中国上周宣布的较大规模交易的一部分。

美国农业部数据显示，36万吨是自2004年1月以来美国对中国软红冬麦最大单日销售量。

中国国家粮油信息中心周一公布，上周中国储备粮管理公司共计购买了14至16船美国软红冬麦。

芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货上周跌至九个半月低位，而中国国内价格却在纪录高位附近徘徊。

颇具吸引力的价格是中国补充政府储备的一个良机。(完)

(编译 于春红; 审校 李爽)

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