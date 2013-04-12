中国大量采购美国软红冬麦补充储备

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透4月11日 - 分析师和贸易消息人士表示，周四中国购买的美国软红冬麦至少是九年来最高数量，今年稍晚些时候中国应会更大规模地购买，因中国要补充已耗尽的储备，并利用进口小麦价格便宜之机满足中国对牲畜饲料的需求。
美国农业部周四公布，民间交易商向中国出售了36万吨美国软红冬麦，将于2013/14(6月/5月)销售年度发运。这是中国上周宣布的较大规模交易的一部分。
美国农业部数据显示，36万吨是自2004年1月以来美国对中国软红冬麦最大单日销售量。
中国国家粮油信息中心周一公布，上周中国储备粮管理公司共计购买了14至16船美国软红冬麦。
芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货上周跌至九个半月低位，而中国国内价格却在纪录高位附近徘徊。
颇具吸引力的价格是中国补充政府储备的一个良机。(完)
(编译 于春红; 审校 李爽)
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路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。